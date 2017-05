Els Nens del Vendrell celebren l'entrada al juny amb el seu 91è Aniversari

Amb motiu del 91è Aniversari de la colla, els Nens del Vendrell duran a terme una activitat extraordinària durant aquesta setmana. Aquests pròxims set dies venen carregats d'assajos intensos i moltes activitats.

Els Nens del Vendrell enceten la setmana amb l'habitual assaig de pilars el dilluns a les 20h que es complementarà amb l'assaig de folre de la Td8f.

Seguint amb l'activitat ordinària, el dimecres a les 19:30h es durà a terme l'assaig de canalla. En finalitzar-lo a les 20:45h es procedirà a realitzar l'escalfament per enfaixar-se i començar l'assaig general a les 21h.

Entrant ja al cap de setmana, divendres a les 19:45h es durà a terme l'assaig de canalla. A les 20h tindrà lloc un taller de troncs al local. Les proves de 6 començaran a les 20:40h. En finalitzar-les es durà a terme a la històrica Plaça Vella l'escalfament i la preparació física per iniciar l'assaig previ a la Diada d'Aniversari a les 22 h.

Al finalitzar l'assaig es procedirà a fer l'entrega de camises a nous castellers.

L'Àrea Social de la colla ha preparat un nou número de la revista SOM i divendres l'entregarà perquè tots els castellers se l'enduguin a casa.

Posteriorment, a la mateixa Pl. Vella els Nens junt amb el Bar l'Enxaneta han organitzat una Festa amb DJ (hi haurà servei de barra).

Per tal de fer més amens els assajos els castellers poden portar un acompanyant. Si ho fan tan dimecres com divendres entraran en el sorteig de dos pernils amb la col•laboració del Mercat Municipal del Vendrell.

Centrant-nos en l'activitat extraordinària preparada pel cap de setmana, el dissabte a les 12.30 h al Bar dels Nens es durà a terme un vermut/tertúlia titulat 'El perquè de tot plegat' amb Guillem Vinyes, Maria Cunillera i Kevin Prados, i amb el Rodri Sánchez com a moderador/tertulià. La Colla convidarà al vermut i al pica-pica.

Arribant ja a la data senyalada, el diumenge dia 4 a les 12:30 h es durà a terme la Diada del 91è. Aniversari dels Nens del Vendrell.

La convocatòria és a les 12 del migdia a Pl. Vella. L'entrada dels Nens a plaça es farà amb un pilar caminant des del Carrer de Mar.

Els Nens del Vendrell actuaran acompanyats pels Xiquets de Reus i els Castellers de la Vila de Gràcia.

En acabar la Diada al local dels Nens es podrà gaudir d'una espectacular fideuà dels CuiNens per celebrar l' Aniversari. Un cop feta la digestió, es durà a terme la segona edició del Concurs d'apilar caixes per parelles, tot això amenitzat amb bona música.

Es poden comprar el tiquets del dinar (socis i canalla que no sigui de la Colla: 5€ / no-socis: 7€) i apuntar-se al concurs d'apilar caixes els dies d'assaig.

Els vendrellencs tenen la intenció de dur a terme dos grans assajos per preparar-se per la Diada de diumenge i poder repetir la tripleta.

Així doncs, els Nens del Vendrell esperen l'arribada del cap de setmana amb força i il·lusió per continuar enfrontant reptes i celebrant tot allò que han aconseguit durant la seva llarga trajectòria.