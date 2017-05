La Generalitat subvenciona amb 717.000 euros el Festival de Sitges en el seu 50è aniversari

El Govern ha acordat concedir una subvenció a la Fundació Sitges, Festival Internacional de Cinema de Catalunya, per un import de 717.000 euros, per a l’organització de la 50a edició del Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.



El Festival se celebra cada any, des de 1968, a principis d'octubre. És el primer del món dedicat al gènere fantàstic i, amb els anys, s’ha convertit en un referent internacional. Es tracta del festival de cinema amb més prestigi i ressò mediàtic dels que es fan a Catalunya.



Enguany se celebrarà del 5 al 15 d’octubre i tindrà com a leitmotiv una de les referències del cinema de gènere: la figura de Dràcula. A més, el director, guionista, productor i novel·lista mexicà Guillermo del Toro serà el padrí de l’esdeveniment, que enguany ampliarà un dia la seva programació.



El Festival va néixer amb el nom de Setmana Internacional de Cinema Fantàstic i de Terror de Sitges i des de llavors s'ha celebrat ininterrompudament, oferint als milers de visitants que hi acudeixen projeccions cinematogràfiques, exposicions i conferències. Aquest esdeveniment rep visites d'intèrprets, directors i productors de renom tant nacional com internacional. Aquest esdeveniment és també la seu dels premis anuals de l’European Fantastic Film Festivals Federation.