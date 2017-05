El projecte de restauració del claustre dels Trinitaris de Vilafranca alerta de la seva degradació

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès el projecte executiu de restauració del claustre del convent dels Trinitaris. L’edifici que alberga el claustre i les restes del convent de la Santíssima Trinitat està situat a un important eix viari i comercial al centre de la vila, i és de propietat compartida entre l’Ajuntament i el Bisbat de Barcelona.

El claustre del convent, amb una superfície útil de 225 m2. és de planta quadrada, i està format per una galeria baixa oberta de cinc arcades a cada cara, una galeria superior tancada de deu arcades a cada costat, i una planta segona massissa, de maçoneria de pedra revestida d’un esgrafiat amb especejament de carreus, amb balcons i finestres.

L’edifici pateix els símptomes propis de la manca de manteniment i d’ús, i la degradació que presenta és el resultat de les modificacions portades a terme al llarg de la seva història, especialment des de la desamortització de Mendizábal, el seu posterior abandó i la partició de la propietat en dos, amb el reguitzell d’usos que han anat malmetent les seves característiques originals.

El projecte, dirigit pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL), preveu l’estabilització de les cobertes, la renovació de les teulades, el tractament puntual d’alguns elements de pedra que poden influir en l’estabilitat del conjunt i la recollida i conducció de l’aigua de pluja. El cost de la redacció del projecte ha estat de 21.800 euros.

El conjunt del claustre, bastit a l’època barroca, als segles XVII i XVIII, es caracteritza per la seva austeritat i manca d’ornamentació, on destaquen per sobre de tot les proporcions i el ritme de simetria, que no remeten del tot al Barroc sinó més aviat al Renaixement.

Les úniques decoracions que apareixen al claustre són les creus policromes en relleu, de color vermell i blau, inscrites en cercle, que són símbol distintiu de l’ordre trinitari, situades als carcanyols dels arcs i les gàrgoles esculpides, emplaçades als angles del ràfec de la teulada, que representen els quatre evangelistes. El claustre és un dels pocs exemples d’antics convents trinitaris que hi ha a Catalunya i correspon plenament a l’estil de l’ordre.