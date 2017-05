La comèdia "esbojarrada" 'Mil coses que faria per tu' de Dídac Cervera arriba aquest divendres als cinemes

CARTELLERA DE CINEMA

La pel·lícula 'Mil coses que faria per tu', producció associada de TV3 i dirigida pel cineasta Dídac Cervera, una comèdia d’embolics amb un rerefons sentimental i detectivesc, arriba aquest divendres als cinemes. La pel·lícula té com a protagonista l'actor Peter Vives i compta amb la participació de l’humorista Peyu, conegut per les seves aparicions a l’APM, i d'altres actors com Boris Ruiz, Cristina Brondo, Pep Cortés i Jordi Vilches. Segons va dir Cervera, 'Mil coses que faria per tu' és una "comèdia esbojarrada, propera al surrealisme i l'absurd que té com a principal referent, pel que fa al guió, les comèdies de Woody Allen". Així mateix, destaca 'Bittersweet Days' de la mallorquina Marga Melià, el documental 'Tots els governs menteixen' de Fred Peabody i 'Norman, el hombre que lo conseguía todo' amb Richard Gere, film que va inaugurar el BCN Film Fest.

La història ‘Mil coses que faria per tu’ explica com la Mònica (Iris Lezcano) decideix trencar la seva relació amb en Dani (Peter Vives) després que aquest perdi un rellotge de luxe que li ha regalat la seva parella i ell faci l’impossible per recuperar-lo seguint els consells d’un amic, l’Elías (Peyu), aficionat a la psicologia. Però el que havia de ser una estratègia fàcil de portar a terme esdevindrà en una història plena d'embolics que inclouran policia, mafiosos i un lladre de segona fila, tot amb bones descàrregues de surrealisme i humor.

La pel·lícula de Cervera és una producció de la companyia catalana Alhena Production en coproducció amb la valenciana Dacsa Produccions i la francesa Papaye. Compta amb la producció associada de TV3, amb la participació de TVE i amb el suport de l'ICEC, l'ICAA i Culturarts.

Aquesta setmana s'estrena també 'Bittersweet Days', l'òpera prima de Marga Melià (Palma de Mallorca, 1982), la primera dona de les Illes Balears que estrena pel·lícula de ficció. "És bastant xocant que avui en dia, al 2017, encara no hi hagués hagut una dona balear que hagués estrenat un llargmetratge", ha dit en una entrevista a l'ACN. El film, com ha explicat, tracta sobre la generació de joves d'avui en dia que viuen a Barcelona i s'endinsa en les relacions a distància, la recerca de la felicitat, el replantejament de quin tipus de vida un vol portar o el tema sobre si una persona porta les regnes de la seva vida o es deixa portar per les circumstàncies que li ha tocat viure.

Els protagonistes d'aquesta història són la Julia, una mallorquina que viu a Barcelona, i el Luuk, un extravertit fotògraf holandès. Quan la parella de la Julia ha de traslladar-se temporalment a Londres, ella es veu obligada a compartir pis amb el Luuk. La seva convivència farà que els dos es replantegin la seva forma d'afrontar la vida. Aquest és l'argument de la pel·lícula, que està protagonitzada per Esther González i Brian Teuwen. Completen el repartiment Joan Miquel Artigues, Patricia Caballero i Natasja Bode.

La directora ha apuntat que Barcelona és un personatge més perquè casi tot passa al barri de Gràcia, tot i que també es poden veure altres zones de la ciutat perquè el Luuk acaba d'aterrar a Barcelona i ha de conèixer alguns dels seus llocs més coneguts. La capital catalana "és fonamental com a lloc on es desenvolupa tota la història entre els dos personatges, ja que és una ciutat molt cosmopolita i plena de moviments de gent que va i ve".

Richard Gere i Norman

El veterà i reconegut actor Richard Gere va inaugurar el nou Festival Internacional de Cine de Barcelona – Sant Jordi (BCN Film Fest) amb 'Norman, el hombre que lo conseguía todo' dirigit per Joseph Cedar. El film arriba aquest divendres als cinemes. Gere es posa a la pell de Norman Oppenheimer, un home de negocis d'estar per casa. L'actor va assenyalar, en la roda de premsa que va oferir a Barcelona, que veu a Norman com "un personatge nou i emocionalment li va agradar com a ésser humà, tot i tenir uns impulsos diametralment oposats" a com és ell. De fet, el va definir com algú que vol formar part d'un grup.

Al film, Norman es fa amic d'un jove polític en un moment baix i solitari de la seva vida. Tres anys després, quan el polític arriba a convertir-se en un líder mundial la vida de Norman canvia per complet. Gere ha assegurat que en aquest film hi ha un guió molt original: "Quan Joseph Cedar me'l va entregar, em vaig quedar captivat per l'univers del personatge, però també em va captivar el desafiament de representar-lo". L'actor va apuntar que veu a Norman com "un personatge nou i emocionalment li va agradar com a ésser humà, tot i tenir uns impulsos diametralment oposats" a com és ell.

'Tots els governs menteixen'

Una de les estrenes destacades d'aquesta setmana és el documental 'Tots els governs menteixen' ('All Governments Lie: Truth, Deception, and the Spirit of I.F. Stone') del director Fred Peabody. El documental, que es va poder veure al DocsBarcelona i s'estrena subtitulat en català, que va acabar el passat diumenge, parla de com treballen els pocs periodistes independents que queden als Estats Units. I ho fa agafant com a referència quan als anys 60, la columna setmanal del periodista nord-americà I.F. Stone va marcar una època desemmascarant la corrupció i les mentides del govern amb una informació veraç, contrastada i independent.

'Marie Curie' és la coproducció entre Alemanya, França i Polònia sobre la Nobel de Física dirigida per Marie Noelle. La pel·lícula, protagonitzada per Charles Berling, André Wilms, Daniel Olbrychski, Karolina Gruszha, Arieh Worthalter, Samuel Finzi i Sabin Tambrea, explica el moment en què Marie Curie guanya el Nobel de Física mentre té una aventura amb un home casat. La importància i alegria del seu premi queda entelada per les acusacions de adúltera.

'La promesa' es un drama dirigit per Terry George i protagonitzada per Christian Bale, Oscar Isaac, Charlotte Le Bon, James Cromwell, Jean Reno i Shohreh Aghdashloo. La història se situa en els anys 20, durant la caiguda de l'Imperi Otomà. Michael, quan un brillant estudiant de medicina, la bella Ana i Chris, un prestigiós periodista americà, formen un triangle amorós mentre tot s'enfonsa al seu voltant.

'Clash' transcorre en un furgó policial ocupat per desenes de manifestants detinguts amb idees polítiques i religions diferents, després de ser destituït el president islamista Mohamed Mursi al Caire. En aquest petit habitacle s'exposaran els diferents punts de vista dels diferents bàndols amb l'objectiu de poder sortir indemnes. Aquesta és la trama del drama coproduït entre Egipte i França; dirigit per Mohamed Diab i Khaled Diab i protagonitzat per Nelly Karim , Waleed Abdel Ghany, Mahmoud Fares, Ahmed Abdelhamid Hefny, El Sebaii Mohamed i Hany Adel.

'Como la espuma' és una història coral en la qual 15 personatges es reuniran en una vella mansió en la qual tindrà lloc una orgia improvisada. Una experiència sexual que desembocarà en moltes històries d'amor, desamor, retrobament i descobriment que canviarà la vida dels personatges. Aquesta comèdia espanyola està dirigida per Roberto Pérez Toledo i protagonitzada per Sara Sálamo, Dani Muriel, María Cotiello, Miguel Diosdado, Pepe Ocio, Carlo D'Ursi, Adrián Expósito, Nacho San José, Jonás Berami, Diego Martínez, Sergio Torrico, Álex Villazán, Javier Ballesteros i Elisa Matilla.

'La cara oculta de la lluna'

'La cara oculta de la lluna' retrata la història d'Urs Blank, un important advocat que assisteix al suïcidi d'un home de negocis al que va arruïnar fa temps. Turmentat, decideix fugir a la recerca de noves experiències. Coneix a una noia hippie amb la qual inicia un viatge per un bosc a la recerca de bolets, això provoca que l'advocat perdi el control de la seva vida. Un thriller alemany dirigit per Stephan Rick i protagonitzat per Moritz Bleibtreu i Jürgen Prochnow.