Vilanova acollirà una jornada de difusió i recaptació de diners per als refugiats

El proper 3 de juny durant tot el dia i fins les 3:00 de la nit hi ha programades diverses activitats lúdiques, musicals i de difusió sobre la problemàtica de les persones refugiades

Tots els diners recaptats seran destinats als projectes de Proactiva Open Arms, EKO Project i Open Cultural Center

Les associacions Nowa Reggae i Dub Academy s'uneixen per organitzar una jornada solidària amb l'objectiu de conscienciar sobre la problemàtica que estan patint milions de persones refugiades a tot el món, i alhora recaptar diners que aniran destinats als diferents projectes duts a terme per organitzacions sense ànim de lucre.

Com no podia ser d'una altra manera, tractant-se d'una activitat promoguda per Nowa Reggae i Dub Academy, a la part musical predominaran els sons jamaicans, gràcies al sound system de Green Light, l'encarregat de sonoritzar totes les actuacions confirmades fins a dia d'avui. Macaco, Morodo, Iseo & Dodosound, Ander Green Valley, Sr. Wilson, Adala o Chalart 58 són alguns dels artistes que han confirmat la seva presència, tot i que encara hi ha altres artistes per anunciar.

Activitats per a totes les edats

A les 12:00 es donarà el tret de sortida amb el "Vermut Quinto Solidari" organitzat per l'associació Can Pistraus, que oferirà una nova versió del Quinto de Nadal amb regals especials de diferents col·laboradors de la ciutat.

A partir de les 16:00 hores els més petits podran gaudir d'activitats organitzades pels esplais Els Grumets i C. E. La Geltrú, mentre que la resta d'assistents tindran l'oportunitat de profunditzar en les causes del conflicte i conèixer de primera mà l’experiència de les persones refugiades, a través dels diferents actes de difusió programats.



A l'espera de confirmar tot el programa de conferencies i exposicions, des del Centre Delàs d’Estudis per la Pau s’explosaran les causes del desplaçament forçat de les persones refugiades, les entitats Open Cultural Center i Stop Mare Mortum explicaran què s’està fent des de les diferents associacions, i sentirem l’experiència d’una persona refugiada, que vindrà acompanyada d’Eko Project. A més, es projectarà el curmetratge "Eko: Solidaritat, refugi, comunitat" i es podran contemplar dues exposicions de fotografies fins ara confirmades per part de Samuel Nacar y David Zorrakino "Migración y Alevosía" i les fotografies realitzades per nens i nenes que es troben als camps de refugiats "A moment at Eko".

Abans de donar pas a les principals actuacions musicals, l'Associació de Ribes Fes + Chapeau oferirà una actuació de circ de 19:00 a 20:00 hores. A continuació començarà la part més festiva del dia, que durarà fins les 3:00 de la nit, amb la participació dels principals artistes del cartell.

La jornada es durà a terme al costat de l'estadi de futbol Alumnes Obrers, situat al recinte esportiu de Vilanova i la Geltrú (C/ Sant Jordi s/n). L'entrada al recinte serà gratuïta.

Més informació