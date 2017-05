Sitges encarrila el Carnaval 2018: la colla Huertos organitzarà el Carnestoltes i els Matxambrats la Reina

El Carnaval 2018 ja té els dos personatges principals de la festa. La colla Huertos s’encarregarà del personatge de Sa Majestat Carnestoltes i els Matxambrats assumiran l’organització de la Reina del Carnaval, després que aquest dimarts ho hagi decidit la regidoria de Cultura, Tradicions i Festes i la Comissió de Carnaval, en una trobada que ha servit a les colles per presentar els seus respectius projectes.

La regidora de Cultura, Tradicions i Festes, Rosa Tubau, destaca que “enguany hem aconseguit un gran nombre de colles que han volgut presentar els seus projectes i tots de gran qualitat. Això demostra que el Carnaval es troba en un molt bon moment”.

La colla Huertos de la Societat Recreativa El Retiro estarà acompanyada també de la colla Els Trastos que serà la responsable dels components infantils. Huertos es va crear l’any 2014 i actualment compta amb 70 components. Es tracta d’un dels grups representatius del fardo que s’autodefineixen com a “teatreros i ens encanta interactuar amb el públic”. Un dels seus trets més característic és la dentadura postissa. La colla disposa d’una àmplia experiència organitzativa en esdeveniments, ja que molts dels seus membres ja han participat anteriorment en l’organització del personatge del Carnestoltes i són representants de diferents parts del teixit associatiu de Sitges. Per la seva part, la colla dels components infantils, Els Trastos, compta amb 15 anys de trajectòria i són 111 components. És membre també de la Societat Recreativa El Retiro i es marquen com a objectiu “aportar als nens i nenes una disfressa pensada i dissenyada únicament per a ells”. Tots dos grups asseguren que amb ells “es podrà veure des del fardo i la sàtira més descarada fins a la ploma i lluentó més ben portat” i avancen que “una de les nostres idees per a la disfressa és utilitzar teixits elaborats a partir de material reciclat i elements pròpiament reciclats, un concepte estretament lligat al fardo”.

Els Matxambrats és una colla de noies i nois. Encaren el personatge de la Reina amb una seixantena de membres i amb més de 20 anys d’experiència amb el Carnaval sitgetà. També asseguren que una de les seves principals finalitats i seguint el seu estil “serà interactuar amb el públic. Volem també donar molta importància a la carrossa. Volem que sigui espectacular!”.