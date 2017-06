Els Castellers de Vilafranca estrenaran un nou castell a Sant Quintí

Els Castellers de Vilafranca participaran aquest dissabte a la tarda a la diada castellera de Sant Quintí de Mediona, en el marc de la Quintinada i la Fira Joan Amades que se celebra en aquesta localitat de l'Alt Penedès. La diada començarà a les 18:00h, just davant de l'Ajuntament de Sant Quintí. Els vilafranquins estan convocats mitja hora abans (17:30h) a la Plaça de Baix. Els Castellers de Vilafranca tenen la intenció de tornar a portar el 3 i el 4 de 9 amb folre i estrenar una nova construcció inèdita aquesta temporada, el 4d8 amb l'agulla. A més a mes, els vilafranquins tancaran l'actuació amb el pilar de set amb folre. Finalment, els Verds han descartat tornar a repetir la Td9fm que van portar l'any passat a Sant Quintí perquè la setmana que ve (el dissabte dia 10) tenen una cita important a Valls, en la diada d'el Pati. Per aquest motiu, han preferit consolidar els castells de 9 a Sant Quintí aquest cap de setmana i fer un pas més a la capital de l'Alt Camp, on hi actuaran en una diada per primer cop a la seva història.



Per tant, els Castellers de Vilafranca seguiran en la línia de consolidar els castells de 9 bàsics, un nivell que, segons el cap de colla dels Verds, Toni Bach, ha de ser "el nivell còmode" per la colla que dirigeix. Els Verds actuaran conjuntament amb els Castellers de Berga. Els autocars dels Castellers de Vilafranca per anar a l'actuació de , sortiran de Cal Figarot el dissabte a les 16:45h.



L'assaig d'aquest divendres (21:30h) a Cal Figarot també serà molt important per definir els castells que els Castellers de Vilafranca podran portar a Valls.