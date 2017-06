Els Bordegassos completen la primera torre de set de l’any a Tarragona

Actuació convincent dels Bordegassos de Vilanova aquest dissabte a Tarragona, a la diada del local de la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Els vilanovins es van anotar la primera torre de set de la temporada en una diada que també els va servir per seguir sumant cincs de set i rodar l’estructura de quatre, de cara a afrontar imminentment el carro gros.

La torre de set era el gran objectiu del dia. Després d’haver-ne descarregat tres de senceres als assajos d’aquesta setmana, la confiança era màxima i va ser el castell de sortida per als de la camisa groc terrós. Una torre ben agafada des del començament que va pujar amb molt bon ritme i que en tot moment es va mantenir sota control. La velocitat de la canalla també va ser molt destacable. Era la primera torre de set per a l’aixecadora (Clàudia Trias) i per a un dels dosos (Ona González).

A segona ronda els Bordegassos van completar el setè cinc de set de la temporada. Un castell que va tornar a servir per donar rodatge a molts castellers de tronc i que en aquest cas va servir perquè un dels dosos, Laia Cruells, fes el seu primer castell de set. A tercera ronda els vilanovins van optar pel quatre de set. Un quatre lleuger, amb terços del castell de vuit al pis de segons, que va servir tant per seguir polint el quatre de vuit com per fer-hi pujar l’aixecadora que havia debutat dues setmanes abans, Foix Moya. En aquest cas va fer el seu primer quatre. El pilar de cinc i tres pilars de quatre simultanis van posar el punt i final a la diada.

Pel que fa a la resta de colles, l’amfitriona Colla Jove Xiquets de Tarragona va descarregar el cinc de vuit, el tres de nou (el més matiner de la seva història), el quatre de vuit i el pilar de sis. Els Castellers de Terrassa van completar el tres de set, el cinc de set, el quatre de set i el pilar de cinc, mentre que els Nois de la Torre van anotar-se el tres i el quatre de set, a més del quatre de sis amb l’agulla i el pilar de cinc.

A Berga, objectiu quatre de vuit

Els assajos de les darreres setmanes, combinats amb la solvència a plaça, han fet que els cap de colla Marcel·lí Ferrer ja hagi posat data per descarregar el primer quatre de vuit de la temporada. El proper diumenge 11 de juny, a Berga, és la cita escollida per afrontar el carro gros, en una diada a l’emblemàtica plaça de Sant Pere, on actuaran amb els Minyons de Terrassa, els Capgrossos de Mataró i els Castellers de Berga. Abans però, dissabte, 10, els Bordegassos també tindran una cita atractiva a l’Arboç, on a banda dels Minyons de l’Arboç coincidiran amb la Colla Vella dels Xiquets de Valls.