El Vendrell estrena un nou Festival de Ceràmica que arriba el 17 i 18 de juny a Sant Salvador

Aquesta setmana, la regidora de Cultura, Eva M. Serramià, ha presentat el programa d’actes del FangArt, un nou certamen, que pretén ser un aparador de la creació artística en l’especialitat de ceràmica i un punt de trobada per a ceramistes.



FangArt està plantejat com un festival anual, que se celebrarà cada mes de juny, i es portarà a terme al barri marítim de Sant Salvador, un espai que s’ha escollit per comptar amb la presència d’equipaments importants com l’Auditori Pau Casals o la Vil·la Casals; perquè rep nombrosos visitants durant els caps de setmana i, alhora, per la voluntat de l’Ajuntament de descentralitzar l’oferta cultural, apropant-la a altres zones del municipi. Aquesta primera edició del FangArt serà el 17 i 18 de juny de 2017, d’11 h a 20 h, i comptarà amb setze ceramistes, demostracions, espectacles i tallers per a un públic de totes les edats.



Cada any s’escollirà un tema i, enguany, serà el raku, una tècnica que té els seus inicis en l’elaboració de ceràmica utilitària oriental. Per a aquesta edició, s’ha convidat Brigitte Long, ceramista especialitzada en aquesta tècnica. La seva obra es podrà conèixer a través d’una exposició al Museu Pau Casals, que es podrà visitar d’11 h a 20 h. El diumenge, a les 10 h, aquesta mateixa artista farà un Workshop entorn del raku destinat a ceramistes professionals. I el grup Ignició presentarà per primera vegada un espectacle de raku de grans dimensions. Al llarg del dissabte elaboraran un far amb fang que culminarà a les 20 h amb una gran encesa, de la qual el diumenge es podrà veure el resultat.



D’altra banda, el diumenge, a les 21 h, als jardins del Museu Pau Casals s’hi farà també un concert amb instruments de terrissa, a càrrec de la Banda de Música de Sant Llorenç de La Galera. Els instruments que faran servir estan realitzats a mà pel mestre terrisser Joan Cortiella.



A més, durant el cap de setmana hi ha programades moltes activitats on l’element principal és la ceràmica. Algunes d’aquestes activitats les fan els mateixos ceramistes que exposen les seves obres a la Fira Mercat.