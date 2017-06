L'historiador Antoni Pineda dóna un miler de fotografies històriques a l’Ajuntament de Cubelles

El fotògraf, historiador i Fill Predilecte de Cubelles, Antoni Pineda, ha donat un total de 1.048 imatges a l’Ajuntament de la vila per tal que siguin custodiades a l’Arxiu Municipal. Les fotografies abracen aspectes diversos de la vida social del poble i s’estenen des de finals del segle XIX fins a l’actual. Concretament, pertanyen a diverses col·leccions que Pineda ha anat confegint des de fa més de mig segle sobre temes variats com indrets i racons de Cubelles, matrimonis antics de la vila, l’agermanament amb Arles de Tec i els concursos de roses, entre més.



Una part significativa d’aquestes imatges van ser preses pel mateix Antoni Pineda mentre que la resta van ser reproduïdes i recuperades a partir dels anys 60 per l’historiador mitjançant mecanismes força elaborats i complexos ateses les mancances tècniques de l’època.



L’acte de signatura de donació va tenir lloc el diumenge 4 de juny a la sala noble del Castell amb la presència de l’alcaldessa, Rosa Fonoll; els regidors Txema Ardila, Josep Maria Hugué i Narcís Pineda; la responsable de l’Arxiu Municipal, Núria Jané; el mateix Antoni Pineda, i la seva família. L’esdeveniment va ser introduït pel president del Grup d’Estudis Cubellencs Amics del Castell, Joan Vidal, qui va destacar la vàlua de les imatges donades pel cronista gràfic de la vila i va ressaltar la tasca historiogràfica de Pineda. De la seva banda, el fotògraf va recordar l’origen del seu interès per la confecció d’un arxiu fotogràfic que recollís la història de la vila arran de la nevada del 1962 i va remarcar les figures d’Hermenegild Alsina i el Sr. Palau com els seus grans mestres.



L’alcaldessa va cloure l’acte anunciant que l’Ajuntament està treballant perquè pròximament es pugui incorporar a l’Arxiu Municipal la totalitat del seu fons fotogràfic –que aplega unes 10.000 imatges-, converses que es troben ben encarades, segons el mateix Antoni Pineda.