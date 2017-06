Els Castellers de Vilafranca descarreguen la tripleta vilafranquina a Sant Quintí

Els Castellers de Vilafranca han actuat aquest dissabte a la tarda diada castellera de la Quintinada celebrada a Sant Quintí de Mediona. Acompanyats dels Castellers de Berga, els vilafranquins van descarregar el primer 4d8 amb l'agulla de la temporada. En primera ronda, els Verds van portar aquest castell amb agulla que, durant aquest any, els agradria pujar un pis més si els assajos ho fan possible. A continuació, els Castellers de Vilafranca van descarregar el 4d9f i el 3d9f, dos castells de nou pisos que ja volen anar portant a totes les places que sigui possible per consolidar les estructures del 3 i el 4. Els vilafranquins van acabar la diada, un cop més, amb el pilar de set amb folre.



Els Verds encaren una setmana històrica que acabarà amb els vilafranquins actuant, per primer cop a la història, a Valls (Decennals a bnda). Aquest dissabte, els Castellers de Vilafranca participaran en la diada que organitza la Colla Joves Xiquets de Valls al Pati. Els Verds volen portar-hi grans castells; fins i tot, tenen la intenció d'estrenar-hi, com a mínim, el primer castell de Gamma Extra de la temporada.



Per aquest motiu, el cap de colla dels Castellers de Vilafranca ha demanat a tots els castellers que omplin Cal Figarot durant els tres assajos d'aquesta setmana: dilluns (20:00h), dimecres (20:30h) i divendres (21:30h). A més a més, els Verds actuaran divendres, durant l'assaig general al Tívoli, on hi volen portar algun castell de nou i, en acabar, hi faran les grans proves dels castells que, l'endemà portaran a Valls. La primera part de l'assaig de divendres dels Castellers de Vilafranca, de 21:30h a 23:00 serà a Cal Figarot.