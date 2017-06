Els Xicots de Vilafranca impulsen un concurs d’Instagram

En el marc del 35è aniversari de la colla, els Xicots de Vilafranca promouen un concurs de fotografia per Instagram. La idea és presentar fotos que continguin el número 35, de les quals es valorarà l’originalitat i la bellesa. Per participar-hi, cal publicar les fotografies a Instagram amb l’etiqueta #35AnysDeSomni, entre els dies 6 i 21 de juny, i en els comentaris deixar el nom de l’autor o autora i un pseudònim.

El concurs preveu atorgar un premi per votació popular i un altre a càrrec d’un jurat constituït per a l’ocasió, format per la presidenta dels Xicots, Esther Vicente, el cap de colla, Gabi Cot, i la fotògrafa Anahid Rojas. En el primer cas, es considerarà guanyadora la foto que hagi obtingut més “m’agrada” entre els usuaris i usuàries d’Instagram fins al 21 de juny. L’autor o autora premiat obtindrà una samarreta i un mocador dels Xicots, i un llibre del 35è aniversari de la colla.

Pel que fa al premi del jurat, la decisió es donarà a conèixer el 26 de juny. El guanyador o guanyadora d’aquest premi, s’emportarà un sopar a Cal Noi-Noi, un exemplar del llibre del 35è aniversari i la reproducció de la seva fotografia per elaborar el cartell de la Diada del 35è aniversari, que tindrà lloc el 16 de setembre. Els premis es lliuraran el mateix 26 de juny.