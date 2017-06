Els balls populars ocupen Vilanova en un primer tastet de la festa

Dissabte 3 de juny es va celebrar la III Trobada de Balls Populars a Vilanova i la Geltrú i a la que hi van participar la Colla Jove d’Hospitalet, Falcons de Barcelona, Gegants de Sant Climent de Llobregat, Gitanes de Martorelles, Mulasses de Vilanova i la Geltrú, Nyerros de la Plana i Falcons de Vilanova i la Geltrú organitzadors del acte.

La jornada que va començar a la Plaça de les Neus amb un acolorit, dinàmic i variat cercavila, va desembocar a la Plaça de la Vila on sobre l’escenari o a peu de plaça, cada una de les colles va poder fer gala del seu art. Es van poder veure Balls de Mulasses, de Gegants i de Gitanes, una Torre de 6 dels Nyerros de la Plana, un 3 de 6 amb agulla de la Jove de l’Hospitalet, una Escala de 8 , 2 Vols de 3 i 2 de 4 dels Falcons de Barcelona, Pira de 10, Fòcking de 8 puntes amb Pilar de 3 i Tripira de 9 amb intent de Pilar de 4 dels Falcons de Vilanova, entre d’altres. I per acabar, 4 pilars de 4 simultanis, 3 d’ells per sota, a càrrec de les colles Castelleres i de Falcons participants.



Pels Falcons de Vilanova l’organització de l’acte, on hi havia entre participants i acompanyats al voltant de unes 300 persones, ha estat una petit assaig pel que ha de ser la XV Trobada de Colles de Falcons de Catalunya que se celebrarà el proper any a la nostra ciutat i on els Falcons de Vilanova seran els amfitrions tal i com ho van ser fa ja una dècada.