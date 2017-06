L’Ajuntament de la Granada reedita el concurs fotogràfic a les xarxes socials per Festa Major

Per segon any consecutiu, l’Ajuntament de la Granada organitza un concurs fotogràfic a Instagram i a Twitter en motiu de la Festa Major del municipi, patrocinat per les Caves Miquel Pons, Espai Data Serveis Informàtics i Beep Vilafranca.

Hi participaran totes aquelles fotografies que comptin amb l’etiqueta #FMLaGranada17. Un cop acabada la Festa Major, que se celebrarà del 7 al 10 de juliol, l’Ajuntament seleccionarà les 50 millors imatges i el dijous 13 de juliol les publicarà en un àlbum al seu perfil de Facebook. Les tres fotografies amb més ‘likes’ el dimecres 19 de juliol a les 21h s’enduran els tres premis en joc, gentilesa dels patrocinadors. L’entrega de premis tindrà lloc dies després en un acte a les Caves Miquel Pons.

En l’àlbum de 50 fotografies hi haurà un màxim de tres imatges d’un mateix autor. A més, cada participant només podrà optar a un premi, motiu pel qual només es tindrà en compta la imatge amb més ‘likes’ de cada autor.

El regidor de Cultura Joan Amat explica que “estem molts satisfets de com es va desenvolupar el concurs l’any passat, que coincidia amb l’estrena de les xarxes socials del consistori”, alhora que afegeix que “vist l’èxit del 2016, confiem que la participació torni a ser elevada”.

En la Festa Major del 2016, el primer premi fou per a Jordi Feixas, el segon per a Marta Romeu i el tercer per a Georgina Coll.