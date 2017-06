La solidaritat i la denúncia per la situació als Camps de Refugiats, centra el ‘Sounds for Refugees’

Imatges de la jornada del ‘Sounds for Refugees’. Judit Hidalgo

L’Associació Cultural Nowa Reggae i Dub Academy, han estat les entitats organitzadores i coordinadores, d’una jornada que va comptar amb la col·laboració d’altres entitats locals i comarcals, i de la participació de les entitats Proactiva Open Arms, Open Cultural Center i EKO Project, beneficiàries de la recaptació.

Un benefici que és una col·laboració per a dur a terme els seus respectius projectes, en els camps per a persones refugiades, que actualment són receptors de milers de persones que fugen del conflicte de Síria, i que sobreviuen davant de la deixadesa de les institucions europees.

La jornada es va desenvolupar segons el programa previst, malgrat la pluja, gràcies a que les activitats del matí estaven previstes a la carpa, sota cobert, el que va permetre realitzar l’activitat del conte i del vermut amb les actuacions musicals de Alex Bass i Adala, a més del quinto solidari a càrrec de Can Pistraus. Activitats que van aplegar el màxim de la capacitat de l’espai també a l’hora del dinar solidari ofert per l’entitat ENDIMARI.

Cap a dos quarts de quatre, deixant enrere la pluja, van realitzar-se els tallers infantils previstos, en col·laboració amb els esplais de la ciutat, Els Grumets i C.E. La Geltrú, activitats dirigides a explicar i tractar la problemàtica de les persones refugiades.

Paral·lelament, es podia visitar una exposició, cedida per EKO PROJECT, realitzada a partir de fotografies d’infants dels propis camps de refugi. A més, es va poder participar en la taula rodona, junt amb les entitats ja esmentades, Proactiva Open Arms, Open Cultural Center , EKO Project i també STOP MARE NOSTRUM, en la que es va tractar sobre les problemàtiques i la impotència, davant de diversitat de situacions, de les que es van posar exemples viscuts, i sobre tot es va denunciar, la deixadesa de les institucions europees i de la comunitat internacional en general, davant d’una de les barbàries més miserables que actualment s’estan produint.

“Els camps no són més que un espai d’espera per a quelcom que no arriba mai”, comenta, Jordi Conejero, coordinador de comunicació de l’entitat Nowa Reggae, que afegeix, “que això, precisament, és el que es va tractar en la taula rodona, de posar en evidència la situació de desatenció, els entrebancs a les ajudes a unes persones a qui estan deixant morir sense aportar solucions”.

Tres mil persones van participar al llarg de la jornada, majoritàriament a partir de les set de la tarda, moment en que va actuar la companyia de circ Janna Attack, amb l’espectacle “In-potència”, programada per l’associació Fes+Chapeau de Sant Pere de Ribes, que també ha col·laborat en la celebració d’aquesta jornada solidària.

Finalment, les actuacions de Macaco, amb part dels músics habituals, Ander de Green Valley, Morodo, Iseo & Dodosound, Sr. Wilson i Chalart 58 & Matah, entre d’altres , van cloure una jornada d’alta participació i una bona oportunitat per a donar a conèixer una realitat que fa més de cinc anys que perdura.