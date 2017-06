El 37è Festival de Música Pau Casals redueix el nombre de concerts per oferir una programació "més vibrant"

El Festival Internacional de Música Pau Casals (FIMPC) celebrarà la 37a edició reduint el nombre de dies i concerts. En lloc de programar una quinzena d'actuacions durant un mes i mig, com fins ara, l'organització aposta aquest any per "adaptar-se als nous temps" i oferir set concerts entre el 13 i el 24 de juliol. "Tindrà una durada més curta però esperem que sigui més vibrant", ha destacat el director general de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo, que ha apuntat que a finals de juliol hi haurà altres activitats complementàries. Una altra de les novetats que incorpora el FIMPC és la tria d'una temàtica al voltant de la qual cada any giraran tots els concerts, i que en aquesta ocasió es centra en 'Els compositors més estimats de Pau Casals'. Richard Goode, Renaud Capuçon i Jean-Bernard Pommier seran alguns dels artistes que passaran per l'auditori de Coma-ruga.

Si l'any passat l'Ajuntament del Vendrell i l'Auditori Pau Casals ja van anunciar una "adaptació" als festivals europeus avançant l'hora dels concerts, aquesta vegada, amb la Fundació Pau Casals, han apostat per un "canvi conceptual i estructural". Els horaris es mantindran al vespre, però la programació es concentrarà en menys dies "per facilitar la contractació d'artistes". "És molt difícil mantenir un to i coherència d'un festival que abans durava gairebé dos mesos", ha argumentat Jordi Pardo.

En aquest sentit, el director general de la Fundació Pau Casals ha assegurat que el canvi es deu a una petició del públic i a la tendència que es segueix a altres indrets d'Europa, i ha garantit que "permet una major densitat i qualitat" de la programació. Alhora, a banda dels set concerts previstos entre el 13 i el 24 de juliol, el festival també incorpora aquest any projeccions i audicions gratuïtes "per a donar l'oportunitat que el públic s'hi acosti i decideixi si li interessa".

Per impulsar els canvis i reforçar la qualitat dels concerts, la Fundació Pau Casals i l'Ajuntament del Vendrell han confiat en Bernard Meillat com a director artístic del FIMPC, escollint-lo pel seu domini de l'obra de Pau Casals, per la complicitat que té amb Marta Casals i per la recerca que està elaborant entorn els enregistraments del mestre violoncel•lista. "Volem reforçar un festival que ja té molt prestigi", ha destacat Jordi Pardo.

Bernard Meillat ha definit una programació que obrirà el 13 de juliol Alban Gerhardt amb el pianista escocès Steven Osborne, intèrprets d'obres insòlites de Ysaÿe i Tovey, amics propers de Pau Casals. La programació seguirà amb Amandine Beyer i el conjunt Gli Incogniti, amb tres obres de Bach, així com també passarà pel festival Renaud Capuçon. A l'equador de la programació hi ha previst un recital d'orgue de Benjamin Alard i l'actuació del pianista Richard Goode.

Pel que fa al tram final del FIMPC, el 22 de juliol actuarà la Camerata XXI amb Jean-Bernard Pommier al piano, mentre que el concert de clausura serà un homenatge als quartets de corda que van participar als festivals de Prada i Puerto Rico, amb l'actuació de la jove formació Zaïde Quartet amb Eric Le Sage al piano. Un cop finalitzada la programació estricta, però, l'Ajuntament i l'Auditori Pau Casals organitzaran altres activitats complementàries "amb to de programació d'estiu", segons ha explicat Jordi Pardo.