Els Bordegassos volen completar el quatre de vuit aquest diumenge a Berga

Una setmana després del pas endavant fet a Tarragona, on van descarregar la primera torre de set, els Bordegassos se senten preparats per seguir aixecant el llistó. Aquest cap de setmana tenen doblet a dues places especialment atractives, l’Arboç i Berga. Tot apunta que dissabte, a l’Arboç, voldran tornar a descarregar una nova torre de set, mentre que l’assalt al quatre de vuit se’l reserven per diumenge, a Berga.

La temporada ja ha arribat a aquell punt en què gairebé a cada assaig els castellers vilanovins descarreguen la torre de set, a més del quatre de set net. Aquest bagatge, sumat a la consolidació de la renovació del pom de dalt, alleugerit respecte a l’any passat, fa que la colla se senti preparada per tornar a fer un pas més.

Dissabte a les sis de la tarda, els Bordegassos actuen a la plaça de la Vila de l’Arboç on compartiran plaça amb la Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Minyons de l’Arboç, que celebren la seva diada. La torre de set i el cinc de set tot apunta que seran dos dels castells del programa.

L’endemà diumenge, a Berga, els Bordegassos prendran part de la diada dels Quatre Fuets, on compartiran plaça amb els Minyons de Terrassa, els Capgrossos de Mataró i els Castellers de Berga. Aquesta diada, que se celebrarà a l’escenari patumaire per excel·lència, la plaça de Sant Pere, començarà a dos quarts de dotze del migdia. Aquí sí, els Bordegassos voldran tornar a aixecar el llistó i tornar a sumar una millor diada de la temporada. Descarregar el quatre de vuit serà el gran objectiu del dia, que també voldran ajuntar amb la torre de set.

Per afrontar aquestes diades amb el màxim de confiança, els Bordegassos buscaran un assaig de divendres massiu, que permeti treballar amb comoditat totes les pinyes. L’assaig tindrà lloc de deu a dotze de la nit al local de la colla, a la plaça de les Casernes, 2.