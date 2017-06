Laura Morillo, del folklore llatinoamericà al jazz i un projecte molt especial

Laura Morillo és música viva. Actua en diferents formacions i combina la seva vessant de guitarrista i cantant, amb la composició i la formació musical. Actualment, comparteix escenari amb diferents músics, sempre amb el fil conductor de portar el folklore llatinoamericà i les músiques brasileres al jazz, amb arranjaments que ella mateixa realitza.

La bellesa, el talent i una nítida harmonia, emergeixen en les seves interpretacions. Una passió per explorar música i missatge, veu i melodia, ritme i llibertat, defineixen el seu treball.

Trópico de Capricornio, és la formació que comparteix amb Leo Tejedor (guitarra) i Gaby Ardèbol (saxo), un viatge sonor a través de la bossa nova, el bolero i el jazz. “La veritat és que em van convidar a participar, i en lloc de demanar-me aprendre un repertori, em van deixar proposar... i és clar, tot i no abandonar les seves arrel jazzístiques, explorem temes més llatins”, explica Morillo. I és cert, que les músiques cubana, mexicana o brasilera, es deixen banyar per un jazz modern i de lliure interpretació en cada un dels seus directes.

A més la cantant argentina, que va arribar a Vilanova i la Geltrú de ben jove, treballa actualment en un projecte molt especial. Proyecto Laura Morillo, el seu primer treball d’estudi, que tindrà a partir de la tardor la posada en escena en una gira de presentació. Es tracta d’una producció que va néixer com a treball de final de carrera, tot just fa un any, en acabar els seus estudis de veu al Conservatori del Liceu de Barcelona. Sobre un repertori del folklore llatinoamericà, amb arranjaments moderns i improvisació, combina els seus coneixements musicals i de veu, obtenint un merescut fantàstic resultat. Una màgia de melodies, sota una acurada selecció, doncs “ també sóc molt de la paraula i del missatge, lletra i música són un conjunt”, afegeix Morillo. Així, connecta la seva llengua materna amb les emocions i, per exemple, es permet un crida a una revolució en petites dosis (‘El Mayoral’), un poema d’arrel peruana portada als ritmes del son (‘Negra presuntuosa’) o un recorregut pels camins de la nostàlgia, a través de ‘Nostalgiosa’.

La delicadesa instrumental, l’exquisit so de la seva veu i una virtut especial per a seleccionar, de forma natural, el seu repertori, gairebé obliguen a esdevenir un públic còmplice amb la carrera de Laura Morillo, començant aquest proper dijous, a La Cava Club del Retiro (Sitges), a partir de dos quarts d’onze de la nit.