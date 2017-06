Els Bordegassos volen revalidar els vuit pisos diumenge a la Grallada

Amb el primer quatre de vuit de l’any descarregat al sarró, ara els Bordegassos de Vilanova tenen ganes de revalidar-lo. La Grallada, la diada que els vilanovins celebren aquest diumenge per homenatjar els grallers, s'ha convertit en l'ocasió ideal per revalidar el carro gros que set dies abans van descarregar a Berga. Aquest no serà l'únic objectiu del dia, ja que els groc terrosos també el voldran unir amb la torre de set. Fins i tot s'especula que el nou de set, que mai no han assolit a Vilanova, podria ser l’altre repte del dia.

La Grallada també comptarà amb la participació d'uns Castellers de Sant Cugat pletòrics, que enguany ja han descarregat la torre de vuit. Fa un any, en la mateixa diada, els Gausacs van estrenar-hi el cinc de vuit. La plaça de les Cols els porta molt bons records. A plaça també hi haurà els Castellers d'Esplugues, una colla que enguany ja ha descarregat una torre de set i que l'any passat va descarregar mitja dotzena de quatres de vuit.

Dissabte a la tarda, al Barri de Mar

Aquest cap de setmana els Bordegassos tornaran a fer doblet. Dissabte la colla vilanovina torna a la Festa Major del barri de Mar, amb una actuació en solitari a partir de dos quarts de set al davant del monument a Francesc Macià. Serà una diada de menys exigència, però necessària per mantenir el rodatge de tots els castellers i anar-ne integrant de nous.