Arrenca la festa major de Sant Joan a Les Roquetes

Amb la presentació del programa i la Separata aquest divendres i diversos actes durant el cap de setmana, dels quals destaquen una trobada de gegants i el correfoc de dissabte, les Roquetes començarà la celebració de la Festa Major d’estiu d’enguany.

El Ball de Diables els Diabòlics coordinarà enguany l’acte del divendres 16, a les 20h a la sala d’actes de l’edifici de la Vinya d’en Petaca, on es donarà a conèixer la programació d’aquest Sant Joan 2017, amb la portada que ha fet l’artista roquetenca Isabel León i la separata “Què passaria si no hi fossin?” a càrrec del president de l’entitat del Ball de Diables, José Lluis Llàcer, i la productora Enredos Felices. En finalitzar es presentaran els nous vestits del Ball de diables Els Diabòlics.

També divendres hi ha previst un assaig popular dels Castellers de les Roquetes a les 21h a la plaça de la Vinya d’en Petaca, on a les 23h l’Associació de Festes de les Roquetes amb la col·laboració de Millenium espectáculos han organitzat una projecció de Cinema a la fresca amb la pel·lícula “El Pregón”.

Dissabte, a les 12.30h, el Ball de diables Els Diabòlics portarà a terme el Vermut Banyut, amb el concert Los Garrapateros (Tribut al grup Los Delinqüentes) i una posterior botifarrada popular a la plaça Llobregat. A la tarda, a les 18h, els Castellers de les Roquetes faran un actuació a la mateixa plaça i després a les 20h s’iniciarà la trobada de gegants que ha preparat l’Agrupació de Balls Populars i que recorrerà els principals carrers del poble (plaça del Llobregat, carrers de Miquel Àngel, de Velázquez, avinguda de Catalunya, Eugeni d’Ors, Miquel Servet, Sagunt i fins a l’església de Santa Eulàlia).

Un dels actes principals del dia 17, el Correfoc d’estiu, serà precedit a partir de les 21.30h amb una tabalada pels carrers del centre de les Roquetes fins a la plaça de l’Església, on a les 22h es donarà a aquest cercavila de les colles de foc locals i d’altres convidades. Hi participaran el Ball de Diables Els Diabòlics, la Colla Jove dels Diables de Sitges, el Ball de diables de les Roquetes, els Diables de Castelldefels, el Duc de les Roquetes, el Viagrot de Cubelles, la Dragona de les Roquetes i el Drac de Banyeres del Penedès amb el següent recorregut: plaça de l’Església, carrers de Sagunt, Miquel Servet, Eugeni d’Ors, avinguda de Catalunya, Velázquez, Miquel Àngel i fins a la plaça del Llobregat, on hi haurà una encesa individual de cada colla i posteriorment una conjunta. La nit acabarà a la mateixa plaça amb una sessió Dj amb Geuzzound & Txesko (a partir de les 12 de la nit).

El diumenge 18 de juny, el centre del poble es despertarà amb una matinal motera a les 9 del matí que es concentrarà a la pl. del Llobregat. Paral·lelament la Rambla de Santa Eulàlia acollirà el mercat de segona mà solidari que organitza la colla dels Petits Diabòlics. Al vespre, a les 20h, una doble proposta: el festival de dansa Contratiempo (a la pl. de la Vinya d’en Petaca) i la tornada de la romeria de la Hermandad de Ntra. Sra. Del Rocío des de Mas Solers fins a l’església de Santa Eulàlia.

Les activitats pròpiament de la Festa es reprendran el divendres 23 amb el pregó de Festa Major que anirà a càrrec d’Elisa Isern, mestra i directora de l’escola Santa Eulàlia durant 34 anys, i els actes més tradicionals.