Més de cent persones celebren el final de curs al CNL de l’Alt Penedès i el Garraf

Un centenar llarg de persones (entre alumnes, voluntaris, aprenents, personal del CNL i acompanyants) van celebrar divendres passat, 9 de juny, el final dels cursos de català per a adults i de l'edició actual del programa Voluntariat per la llengua a l'Alt Penedès i el Garraf. L'incomparable marc dels jardins de la Masia d'en Cabanyes, casa museu on va viure el poeta romàntic Manuel de Cabanyes i que actualment acull el Centre d'Interpretació del Romanticisme que duu el seu nom i dependències del Consell Comarcal del Garraf, va acollir la festa.

Després de rebre les persones que assistien a la celebració i donar-los la benvinguda, les activitats van començar fent una completa visita guiada al CIRMAC, organitzada en grups d'una trentena de persones, durant la qual els visitants van poder conèixer els personatges més destacats de la nissaga dels Cabanyes i van descobrir-ne el llegat familiar, com també les estances originals del segle XIX que es conserven a la casa i les obres d'art que la decoren. A continuació, aprofitant la proximitat de l'emblemàtic Pi Gros, els mateixos grups s'hi van arribar per contemplar el bicentenari exemplar de pinus pinea.

Abans de començar les visites es va repartir a cada un dels assistents un qüestionari que contenia sis preguntes sobre algun aspecte de la mateixa visita, i això va servir per sortejar tres premis al final del sopar entre les persones que havien contestat l'enquesta.

Sopar i ball

Un cop acabades les visites, es va servir el sopar al jardí de la Masia d'en Cabanyes, preparat pels mateixos comensals ja que cada un va portar-hi un plat a compartir amb la resta. La diversitat de procedències de les persones que assistien al sopar va propiciar que hi hagués una gran riquesa de presentacions, gustos i olors en els variats plats que es van desplegar a les taules i tothom va poder tastar tantes receptes diferents com va voler.

Al final de l'àpat es van lliurar els premis als guanyadors, es va fer un brindis per tot el que s'ha compartit i après durant el curs i va començar un ball que va durar fins que les forces van aguantar i la fresqueta de la nit va aconsellar de plegar veles.

La celebració va tenir el suport del CIRMAC i del Consell Comarcal del Garraf, que van cedir les seves instal·lacions, i de la Direcció General de Política Lingüística, dels ajuntaments de Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès i Sant Pere de Ribes i del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, que van donar obsequis per confeccionar els tres premis.