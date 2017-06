Sitges demana que el Cau Ferrat i el Museu de Maricel siguin declarats d'interès nacional

El Consorci del Patrimoni de Sitges ha sol•licitat a la Generalitat que declari el Cau Ferrat i el Museu de Maricel com a museus d’interès nacional. El Consell General del Consorci justifica la petició pel fet que el conjunt museístic conserva col•leccions úniques de Santiago Rusiñol i del Dr Jesús Pérez-Rosales amb la Col•leció d'Art Vila de Sitges, considerades de "gran prestigi". En aquest sentit, el Consorci recorda l'elevat volum de visitants que reben els museus, així com la quantitat de sol•licituds de préstec que arriben per part d'altres sales nacionals, estatals i estrangeres. Segons el Consorci, el nou paper que juguen el Cau Ferrat i el Museu de Maricel des de la seva reobertura l'any 2014 propicien que la Generalitat els concedeixi la distinció d'interès nacional.

El Consorci del Patrimoni de Sitges recorda que tant el Cau Ferrat com el Museu de Maricel són arquitectònicament emblemàtics per la manera com representen el Modernisme i el Noucentisme. Els dos edificis i les col•leccions que conserven estan protegits per diversos plans urbanístics i del patrimoni de Catalunya.

En aquest sentit, recorda que, segons la Llei dels Museus de Catalunya, es poden reconèixer com a museus d'interès nacional aquells que “per la importància i el valor del conjunt de béns culturals que apleguen, per les característiques generals o específiques de llurs col•leccions o perquè l'interès de llur patrimoni museístic depassa el seu marc, tenen una significació especial per al patrimoni cultural de Catalunya".

Actualment, hi ha set museus a Catalunya que estan declarats d'interès nacional: la Fundació Joan Miró, el Museu d’Art Contemporani de Barcelona, el Museu Episcopal de Vic, el Museu Marítim de Barcelona, el Museu de Montserrat, el Museu Picasso i el Museu Diocesà i Comarcal de Lleida.