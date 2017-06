Els Bordegassos volen mantenir la dinàmica aquest diumenge a Barcelona

Amb el quatre de vuit consolidat i nous passos endavant als darrers assajos, els Bordegassos de Vilanova volen aprofitar l’actuació d’aquest diumenge a Barcelona per donar continuïtat a l’excel·lent trajectòria de les darreres setmanes. Els de la camisa groc terrós actuaran a la Festa Major del Camp d’en Grassot, on compartiran plaça amb els Minyons de Terrassa i els Castellers de la Vila de Gràcia. La diada començarà a les dotze del migdia i se celebrarà al carrer Indústria amb carrer Grassot. Tot apunta que, si desplacen prou efectius, els Bordegassos voldran reeditar un altre quatre de vuit.

Després de tres setmanes millorant diada a diada la millor actuació de l’any, els Bordegassos han aprofitat els darrers assajos per fer nous passos endavant de cara al futur. Aquest dijous, en assaig general avançat per no coincidir amb la revetlla, els castellers vilanovins van completar el primer tres de set net sencer de la temporada. Un tres amb molt bones sensacions que encara voldran seguir polint amb la intenció clara d’estrenar-lo abans de la Festa Major de Vilanova. La dinàmica de treball és tan positiva que aquest mateix dijous els Bordegassos van fer per primer cop a la seva història el set de set net, en aquest cas fins a dosos. Proves de futur que dibuixen horitzons futurs per a una colla que, tanmateix, sap que ara el repte immediat és seguir sumant quatres de vuit i torres de set, a l’espera d’unir-los ben aviat amb el tres. La feina de cara a la torre de vuit també avança. Les proves de folre van començar a primers de temporada i ara s’intensificaran. Des de l’equip tècnic ja s’ha manifestat que els Bordegassos tenen ganes de dur a plaça un castell amb folre per Festa Major.