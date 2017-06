Els Falcons de Vilanova, a la Maternitat Suïssa d'Elna

El matí de Sant Joan, davant l’edifici de la Maternitat d’Elna, també anomenada maternitat suïssa, els Falcons de Vilanova aixecaven una selecció d’algunes de les seves millors figures.

Convidats per l'Ajuntament d'Elna a l'acte de l'encesa de la foguera de Sant Joan, els Falcons van voler aprofitar el viatge per visitar l'espai museístic de la Maternitat Suïssa d'Elna. Allà, en record de totes les dones refugiades de la guerra civil espanyola a qui el govern francès va confinar al camp de concentració d’Argelès-sur-Mer, i en homenatge a l'Elisabeth Eidenbenz, la infermera suïssa, brigadista, que per iniciativa pròpia i amb els mitjans que va poder recollir va ajudar a donar a llum a les espanyoles d'Argelès i a les jueves dels camps nazis, els Falcons van aixecar a l'entrada principal de la Maternitat dues Triplantxes, el primer Tres obert de la temporada, Pira de 10, Pilar de 4 per sota net i 2 Cristos acompanyats de 4 Agulles.

La nit anterior, en una actuació conjunta amb els Falcons del Riberal, on el municipi rebia la Flama del Canigó i encenia la foguera de Sant Joan acte tradicional de l’anomenada “Fête de la Saint Jean”, els de Vilanova, que van entrar a plaça amb tres Pilars i dos Agulles caminades, van oferien una magnífica actuació on es va veure la cinquena Pira de 10 d'aquesta temporada, Vol de 4 i dos Vols de 3, Capdil 8x9, Fòcking de 4 puntes amb Pilar de 3, Tripira de 9 amb Pilar de 3 i Pilar de 4 net i girat.