La Festa Major de Sant Joan enlluerna Les Roquetes

La presentació del programa i la separata del passat divendres 16 de juny, van ser el tret de sortida per a una Festa Major, que ha incorporat algunes novetats. Diego González, president de l’Agrupació de Balls Populars de Les Roquetes, s’ha mostrat satisfet amb la rebuda dels canvis. “Principalment hem modificat els horaris i dates de les exhibicions dels balls infantils i balls blancs de les colles adultes. I els canvis han estat ben rebuts. A més, la novetat d’incorporar els balls blancs en la cercavila ‘Coll avall’ de la nit del 23, tot i que no ha estat nombrosa enguany, perquè era voluntària, va ser un èxit i ho volem proposar per a totes les colles.”. Es refereix a la participació de la vigília de Sant Joan, en la cercavila posterior al Castell de Focs, que tradicionalment només realitzaven les colles de foc, i que en aquesta ocasió, van estar acompanyades d’una colla de bastoners i una colla de cintes.

Les tradicions creixen mica en mica, i tant Diego González, com Adrià Solà, Regidor de Cultura de Les Roquetes, coincideixen en que, sigui perquè fa menys calor o hi ha més ganes de revetlla, l’afluència de públic és sempre més gran, coincidint amb la vesprada i en la nit.

Els protagonistes, les colles de balls de l’Agrupació de Balls Populars de les Roquetes, les entitats independents, com les colles de foc, amb els Balls de Diables de Les Roquetes, el Ball de Diables Diabòlics, Diabòlics Petits i Petits Diables de Les Roquetes, la Dragona i el Duc, més la Comissió de Festes de les Roquetes i l’Ajuntament, han valorat positivament, una Festa Major, sense importants incidències, que a més, ha comptat amb el pregó a càrrec d’ Elisa Isern, que va ser mestre de l’escola Santa Eulàlia durant trenta-quatre anys. “Un pregó encomiable- destaca el regidor, Adrià Solà- que va recordar la importància de l’educació i l’orgull de pertànyer a Les Roquetes, i gaudir de la nostra Festa Major amb el mateix orgull”.

Una nova figura, la Diablessa, i nous vestits, han estat l’estrena del Ball de Diables Diabòlics de Les Roquetes, que amb la resta de colles de foc, van enlluernar el passat 17 de juny, amb el tradicional Correfoc. Les actuacions de la colla de Castellers de Les Roquetes, participants també de la cercavila de vigília i exhibicions, set anys després de la seva creació, també van entusiasmar a un públic, que malgrat la calor, va assistir a totes les activitats, omplint places i carrers, per a gaudir de la seva Festa Major, entre petards i carretilles.

Un Piromusical que es consolida

En la Festa Major de 2016, el tradicional Castell de Focs de la vigília ja es va transformar en un Piromusical. En el segon any en que es realitza, l’acollida ha estat exitosa, al ritme de músiques tan diverses, com algunes bandes sonores i peces de Beyoncé o Michael Jackson, que el propi Regidor de Cultura, Adrià Solà, coneix molt bé, i que aporten un ritme inesgotable per a un gran espectacle de llum i color a càrrec de la Pirotècnia Igual.

