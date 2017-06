Ribes entra de ple a la celebració de la seva festa major de Sant Pere

Aquest dimarts 27 Ribes engegarà el motor per arrancar una Festa Major de Sant Pere que tindrà els seus dies àlgids el 28, 29 i el cap de setmana. Amb la inauguració de les Barraques a partir de les 21h (amb correbars previ, sopar i DJ), una actuació dels castellers ribetans a la plaça Marcer (a les 19h) i el cercavila d’aniversaris, es precedirà la vigília.

Dimecres 28 de juny, a les 12.24h, la baixada de grallers des de davant del Ger portarà a tothom a la plaça Marcer on a les 13h esclatarà la traca d’inici de la Festa i, en acabat, s’iniciarà la cercavila infantil. A la tarda, es farà la cercavila dels Balls Populars, amb inici a la pl. de Catalunya i final a la plaça de l’Església amb una ballada conjunta dels balls de bastons. El Castell de Focs, a les 23h, i la posterior cercavila nocturna clouran la jornada juntament amb el ball de vigília a la plaça Marcer.

El dia de Sant Pere, 29 de juny, hi haurà els actes més tradicionals amb el toc d’alba, la cercavila matinal (07.45h) i l’anada i sortida d’Ofici durant tot el matí. Aquest any l’ofrena floral anirà a càrrec del Ball de Gitanes de Ribes.

A la tarda (18.30h), tornarà a ser el torn dels més petits amb una cercavila infantil des del carrer d’Ildefons Cerdà amb Lluís Companys fins a la plaça de la Font, on faran una exhibició. Els actes finalitzaran amb el concert (19h) i gran ball (20.30h) de Festa Major a la plaça Marcer.

El cap de setmana acollirà una cercavila del 10è aniversari de la recuperació dels cabeçuts de Ribes, on hi podrà participar tothom qui vulgui amb el seus propis cabeçuts. Serà dissabte 1 de juliol, a partir de les 11h a la plaça Marcer. A la tarda, en aquest mateix indret hi haurà una actuació castellera (19h) i s’iniciarà a la nit (22h) el Correfoc de Llegenda, a la recerca de la bèstia passant pel carrer Nou fins al Pont de la Palanca. Posteriorment el Correfoc finalitzarà a la plaça de l’Església.

El diumenge, 2 de juliol, se celebrà a les 10h el 1er Gran Prix de carretons de Sota-Ribes, que sortiran des de l’avinguda de Sant Camil per arribar al Pont de la Palanca. Les inscripcions es poden fer fins a l’1 de juliol a la Ferreteria Aleix, Jaume Font SL i Llibreria Gabaldà. Al vespre la trobada de Gegants amb motiu del 65è aniversari del Pere i la Paula faran les delícies de grans i petits. A les 18h s’iniciarà la concentració i a les 19h es farà la cercavila pel principals carrers del poble.

A part de totes aquestes activitats, les Barraques també ofereixen un ampli ventall de propostes per amenitzar aquests dies. No deixeu de consultar el programa d’actes de Sant Pere 2017 per conèixer tots els detalls.