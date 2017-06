Els Castellers de Vilafranca volen estrenar el 4d9 sense folre al Pla de la Seu

Els Castellers de Vilafranca tenen la intenció de portar per primer cop a plaça aquest any el 4d9 sense folre a Tarragona, en l'actuació que el proper dissabte 8 de juliol faran al Pla de la Seu, just davant de la Catedral. És per aquest motiu que el cap de colla dels Verds, Toni Bach, fa una crida a tots els castellers per tenir uns assajos multitudinaris després de la parada per Sant Joan. Segons Bach, aquests propers dies, "hem de treballar per fer un homenatge a la història". I és que, a pocs metres del Pla de la Seu -concretament, baixant les escales de la catedral, a la Plaça de les Cols- l'any 1881, per Santa Tecla, els Xiquets de Valls van completar el primer 4d9 sense folre del segle XIX. Expliquen algunes cròniques castelleres que l'Esperidió, en descarregar aquest castell va pronunciar la mítica frase: "si això és pes, poseu-nos a sobre la Catedral"! Així doncs, tornar-lo a fer ben a prop del mateix lloc on el 'castell total' va ser una realitat seria un gran homenatge a la història castellera.



Tot i això, l'equip tècnic dels Castellers de Vilafranca avisen que queda molta feina per fer i que aquest castell només serà possible amb la implicació total de la colla. Per aconseguir-ho, els Castellers de Vilafranca tenen abans sis assajos molt importants i una actuació a Barberà del Vallès aquest diumenge, que marcaran com està el castell i si està en condicions de portar-lo a plaça el dia 8. El cap de colla demana la implicació de tots els castellers per fer unes bones proves d'aquest castell, sobretot "per treballar l'encaix de la pinya i els segons, que ens ha donat tants bons fruits en les ocasions que ho hem assajat com cal". Una de les claus d'aquest castell, doncs, seran els propers assajos, que serviran per decidir quan surt a plaça aquest castell.



Consolidar el 4d9 sense folre és un objectiu prioritari dels Castellers de Vilafranca aquesta temporada, ja que els Verds es plantegen reptes superiors amb aquesta estructura al llarg de l'any. Així doncs, l'equip tècnic de la colla vilafranquina creu imprescindible avançar el 4d9 el màxim possible i, una bona opció, seria pel Pla de la Seu, a Tarragona.