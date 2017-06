Vilafranca obre convocatòria per optar a veure la Festa Major des del balcó de la Casa de la Vila

L’Alcalde de Vilafranca, Pere Regull, i el regidor de Cultura, Raimon Gusi, han presentat aquest matí una nova edició del sorteig pel qual 9 ciutadans i ciutadanes de Vilafranca podran seguir des del balcó consistorial els actes de la Festa Major els dies 29, 30 i 31 d’agost. Regull ha explicat que és el 9è any consecutiu que es porta a terme aquesta iniciativa, que és “una de les primeres decisions que vaig prendre com alcalde”. L’alcalde ha remarcat que l’interès per participar en aquest sorteig ha anat creixent i de les 250 butlletes del primer any, s’ha arribat fins a les 500, l’any passat. Segons l’alcalde, “l’Ajuntament és la casa de tots els vilafranquins. Per això obrim aquesta possibilitat entre aquelles persones interessades, que mai no han estat ni regidors, ni administradors de la Festa Major ni pregoners ni convidats en anys anteriors”. L’Alcalde ha recordat que tradicionalment són al balcó per Festa Major els representants polítics escollits pel poble, les personalitats que cada any es conviden i que poden contribuir a la promoció i difusió de Vilafranca a l’exterior i aquestes 9 persones, 3 diferents cada dia, que surten agraciades en el sorteig. Darrerament, el dia 31 d’agost, també es convida un representat de cada Associació de Veïns de Vilafranca.

Les butlletes per participar-hi es podran trobar a partir de demà dimecres dia 28 de juny al vestíbul de l’Ajuntament, on hi haurà també l’urna per dipositar-les. Poden participar-hi totes aquelles persones empadronades a Vilafranca que siguin majors d’edat (18 anys) a partir del dia 29 d’agost d’enguany. Només es permet omplir una butlleta per persona, que haurà de tenir totes les dades emplenades. En el sorteig, a banda de definir les 9 persones afortunades, s’escullen 9 suplents. És requisit indispensable per poder omplir la butlleta de participació que no s’hagi estat mai regidor/a, ni administrador/a de la Festa Major, ni pregoner/a ni convidat/da al balcó en anys anteriors.

Aquestes 9 persones sortiran d’un sorteig que es farà entre les butlletes vàlides, dies abans de la Festa Major. En el sorteig es trien 9 titulars i 9 suplents.

Pere Regull ha recordat que, mitjançant aquesta convocatòria, en aquests 9 anys hauran estat 81 les persones que hauran assistit al balcó per Festa Major, i ha destacat “l’interès de moltes persones nouvingudes a optar-hi. És un gest d’integració molt lloable”.

El regidor de Cultura, Raimon Gusi, remarcava que en els sortejos “ha sortit afortunada gent que no coneixíem de res. Ni de vista. Et penses que a Vilafranca coneixes tothom i en realitat no és així”.