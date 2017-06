Tradicions

Avinyonet del Penedès recupera la Festa del batre de Les Gunyoles

Un any després de la inauguració del Museu de Batre, es recupera aquesta festa per donar a conèixer les tasques que es realitzaven antigament per a segar i batre els cereals

Avinyonet del Penedès 27-06-2017

Avinyonet del Penedès recupera la Festa del batre de Les Gunyoles. EIX Aquest proper cap de setmana 1 i 2 de juliol es recupera la Festa del Batre de Les Gunyoles a Avinyonet del Penedès. A través d’un seguit de voluntaris, la Societat La Torre i l’ajuntament d’Avinyonet del Penedès es reprèn una celebració popular que no s’havia realitzat des de feia uns anys. Un any després de la inauguració del Museu de Batre, construït a través de la inversió del programa Viure al Poble, es recupera aquesta festa per donar a conèixer les tasques que es realitzaven antigament per a segar i batre els cereals. Els actes s’iniciaran el dissabte a les 17:00 anant a segar a un camp proper al nucli de Les Gunyoles. Mitjançant un matxo i una màquina de segar cedida per un veí de Cantallops es farà la sega seguint el procediment tradicional. En acabar es farà una berenar popular amb tots els assistents i s’anirà amb el carregament fins al poble on una exposició de maquinària antiga i un concert de rock amb el grup Vinguenvà amenitzarà la vetllada mentre es gaudeix d’un sopar a peu dret. L’endemà serà el torn de batre. De 10 a 14 hores es mantindrà l’exposició de maquinària antiga que coincidirà amb una plantada de motos clàssiques de l’Associació d’Amics de les Motos i Vehicles Clàssics del Penedès. A continuació, a les 11.00h, es posarà en marxa la màquina de batre de l’any 1932, propietat de la Societat La Torre de Les Gunyoles, per mostrar el seu funcionament i batre el cereal segat del dia abans.