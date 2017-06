Els Gegants de la Geltrú participen al 30è aniversari dels gegants de Masquefa

Aquest passat dissabte 24 de Junys, la Colla Gegantera de Vilanova i la Geltrú va portar els Gegants de la Geltrú, l’Ulderich i la Guisla, a Masquefa (comarca de l’Anoia) per participar dels actes de celebració en motiu del 30è aniversari dels gegants de Masquefa.

La celebració va consistir en un espectacle organitzat per l'Associació Cultural Els Gegants Som i la Colla Gegantera de Masquefa, amb la col·laboració de l'Ajuntament de la Vila de Masquefa i la Pirotècnia Rosado. Va consistir en la representació la història de la població tot fent un recorregut des de la primera documentació, l'any 963, fins a l'actualitat. Va ser un espectacle de gran envergadura, doncs a més dels Gegants de la Geltrú, van participar els Gegants Vells de la Colla de Geganters i Grallers de la Seu d'Urgell, els Els Tres Savis Piteus de Sant Llorenç de Morunys, els Geganters de Sant Feliu de Llobregat, els Miquelets de Badalona, els Cabeçuts de Benavent d'Olot, els Bastoners de Masquefa, els Gegants de Les Cabanyes del Penedès, l'Esbart Sant Jordi de l'Orfeó Badaloní, l'Esbart Gaudi de Barcelona i els amfitrions, la Colla Gegantera de Masquefa.

Les properes cites dels Gegants de Vilanova i la Geltrú són aquest cap de setmana, començant per dissabte 1 de juliol, on, com cada any, els Gegants Petits, l’Hereu i la Pubilla, formaran part de la cercavila en honor de Sant Pere al barri de Mar de la nostra ciutat, i aquests mateixos gegants repetiran diumenge 2 juliol a Sant Pere de Ribes per participar a la Festa Major d’aquesta vila. Més endavant, el proper diumenge 30 de juliol, la colla es desplaçarà a Cubelles.

Desprès d’aquestes tres sortides, la colla encararà la Festa Major de Vilanova i la Geltrú, amb la Baixada dels Gegants del dia 3 d’agost i, com a novetat, la Nit Major, desprès de la Baixada i amb els Gegants Grossos ballant per carrers inèdits en horari nocturn.