L’Espinguet i El Petit Vailet sortejaran més de 70 experiències i activitats durant un concert

Les corals infantils L’Espinguet, de Vilafranca, i El Petit Vailet, de la Múnia, celebraran un concert conjunt el dijous 6 de juliol, com a tancament de la campanya “Emociona’t amb les veus blanques del Penedès”, que té l’objectiu de portar els cantaires a Lió aquest estiu. Durant el concert es farà el sorteig de més de 70 premis aportats generosament per empreses i entitats de la comarca, per al qual les corals han estat venent butlletes en les darreres setmanes. El recital serà al Claustre de Sant Francesc, el proper dijous 6 de juliol, a les 20 hores.

Les dues corals penedesenques participaran del 13 al 20 de juliol a la macrotrobada de corals infantils i juvenils Europa Cantat Junior, que té lloc a Lió, França. Per finançar part del viatge, han promogut la campanya “Emociona’t”, que té com a principal activitat el sorteig de La Panera de les Emocions, un total de més de 70 experiències i emocions, cedides per empreses penedesenques. Es sortejaran diferents lots de premis amb experiències variades que van des d’entrades a museus, cinema i teatre, fins a serveis de salut i benestar, activitats esportives i culturals, tallers de cuina i formatius, passant per experiències gastronòmiques i enoturístiques, un ampli ventall d’activitats i propostes a realitzar arreu del Penedès.

Tots els premis que se sortejaran han estat cedits de forma desinterassada pels patrocinadors de La Panera de les Emocions. Les corals l’Espinguet i el Petit Vailet destaquen la gran col·laboració obtinguda que farà possible el sorteig de diversos lots, donada l’elevada quantitat d’experiències i emocions aconseguides. Agraïm molt especialment la col·laboració desinteressada de tots els patrocinadors, gràcies als quals, el viatge a Lió serà una realitat.

Més de 1.000 cantaires de 9 nacionalitats

Les corals penedesenques l’Espinguet de Vilafranca i el Petit Vailet de la Múnia, formant part del grup de corals del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya-SCIC, participaran en una setmana de convivència i aprenentatge, compartida amb més de 1.000 integrants de 47 corals de 9 nacionalitats diferents (Alemanya, Bèlgica, França, Espanya, Noruega, Xina, Taiwan, Groenlàndia i Israel). El programa del festival Europa Cantat Junior organitza tallers diversos amb directors i directores de prestigi en l’àmbit del món coral i inclou concerts i activitats de cant, amb la participació de tots els cantaires assistents. Les corals l’Espinguet i el Petit Vailet actuaran en el concert de les corals del SCIC que es farà el dia 14 de juliol.

Aquest festival celebra edicions cada tres anys en diferents ciutats europees i ja ha tingut lloc a Vic, Nevers (França), Parnu (Estònia) o Bergen (Noruega). Tant L’Espinguet com El Petit Vailet han participat anteriorment en intercanvis a Europa i aquest any es proposen fer un pas més, assistint conjuntament a l’Europa Cantat.