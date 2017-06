El Vendrell es prepara per viure les tradicionals Festes del Pa Beneit

Aquest dissabte 1 de juliol es dóna el tret de sortida a les Festes del Pa Beneit del Vendrell, “una de les festes més populars i participatives del municipi”, en paraules de la regidora de Festes, Eva M. Serramià. Ahir, a la Sala de Plens, es va donar a conèixer el programa d’actes d’aquesta celebració, que any rere any, organitzen les comissions dels diferents barris (Barri del Serrallo i Font de la Menya; Barri de França, Barri de la Carretera, Barri de la Plaça Nova i Barceloneta, Barri de la Plaça Vella i Barri de la Muntanyeta).

Enguany, gràcies al patrocini de la Impremta Ramon, s’ha editat un programa de mà de més qualitat, que agrupa tots els actes, així com una referència històrica sobre la festa. La Impremta, que enguany celebra el seu 125è aniversari, ha volgut col·laborar així amb aquestes festes tan emblemàtiques del Vendrell i aportar el seu granet de sorra per difondre-les encara més.

En el cas del Vendrell, les Festes del Pa Beneit estan documentades des del segle XVII. Se sap, però, que el seu origen és medieval i es remunta a la benedicció que antigament es feia de la farina vella abans de segar el blat nou. La celebració es feia a la vuitada del Corpus, ja que era la temporada que coincidia amb la sega, però actualment s'ha traslladat a la primera setmana de juliol.



Els sis barris organitzen els seus actes, amb la col·laboració de l’Ajuntament, que cedeix infraestructures. A banda dels elements comuns i tradicionals, com la repicada de campanes, les falles, el cercabarri o els sopars de carrer, cadascun farceix el programa amb propostes particulars que intenten agradar a grans i petits.



Com ja és habitual, el barri del Serrallo i Font de la Menya serà l’encarregat d’encetar la setmana de festes aquest proper dissabte 1 de juliol. Enguany, com a novetat, incorporaran una festa de l’escuma dissabte al matí. No hi faltaran tampoc el repartiment de coca i xocolata, el cercabarri de foc amb els diablons i la Víbria del Vendrell o un concert amb el Duet Leyenda, entre altres.



El seguirà el barri de França el diumenge 2 de juliol, amb la cercavila sorollosa de cotxes o la desena edició de la Correguda a la Francesa, i el dilluns 3 amb la resta d’actes. En destaquen els jocs infantils, una degustació de vins de la Cooperativa agrícola de Calafell, un espectacle de dansa de La Factoria, el repartiment de coca i vi dolç i el concert amb el grup Dalton Bang.



Dimarts 4 de juliol agafarà el relleu el barri de la Carretera, que aquest any, com a novetat, plantarà la falla a mitjanit. Després del cercabarri, la cremada de la falla i el sopar, el fi de festa anirà a càrrec d’un DJ. Enguany, tots els actes d’aquest barri es concentraran de nou a la Rambla.



El torn de la plaça Nova arribarà el dimecres 5 de juliol, amb un programa que incorpora novetats com les Bitlles Catalanes, el vermut electrònic o un tast de vins al Casal Joan Mallofré. Després dels sopars a la fresca, la plaça Nova acollirà l’actuació del Grup Alma i de Tapeo Sound System.



El dijous dia 6 serà el torn del barri de la plaça Vella. A banda dels actes habituals, el programa inclourà una actuació de dansa de l'Aula 3, del cantautor Marcos Cao i el llevat de taula després dels sopars serà amenitzat amb quatre mariachis. El grup Ayawascat i un DJ posaran el punt i final de la festa al carrer de les Quatre Fonts.



La Muntanyeta clourà la setmana de les festes del barri el dissabte 8 de juliol, amb actes que es concentraran al carrer del Cep. Inclouran un esmorzar popular, una exhibició de Break Dance, una festa de l’escuma, un vermut popular, un espectacle d’animació i coreografies d’Urban Mambo, l'actuació del coro rociero Brisa Nueva i disco mòbil amb el DJ Jose, entre altres.