'La Boheme' en directe des del Festival de Taormina al Cinema El Casal de Sitges i Cinema Ribes

Un cop més Cineclub Sitges acosta el món de l'òpera al públic sitgetà i ofereix la retransmissió en directe de la gran obra de Giacomo Puccini des del gran escenari a l'aire lliure del Festival de Taormina, el proper dimecres, 5 de juliol al Cinema El Casal de Sitges i també a Cinema Ribes.

Un dels grans clàssics de l'òpera, La Bohème de Giacomo Puccini és un homenatge a les ardents passions dels joves bohemis que lluiten per estimar, crear i sobreviure al París de mitjans del segle XIX.

Compartint una petita golfa parisenca, Rodolfo escriu, Marcello pinta, Schaunard compon i Colline filosofa. Quan Rodolfo coneix a la fràgil Mimí, se sent immediatament impressionat per la seva bellesa i els dos canten el famós duo "O soave fanciulla". No obstant això, l'amor apassionat de Rodolfo i Mimí haurà de lluitar per sobreviure a la brutal i implacable realitat de la pobresa.

L'òpera de Puccini rendeix honor en última instància a aquesta lluita tràgica - la lluita per crear, estimar i viure la vida bohèmia. Durant més de cent anys, el públic ha compartit les esperances, les alegries i les passions d'aquests joves artistes, celebrant el compromís inflexible dels bohemis d'apoderar amb fervor de cada nou dia.

Amb Enrico Castiglione com a Director d'Escena, La Bohème es representarà al magnífic escenari a l'aire llibre de l'Antic Teatre Grec de Taormina, amb vistes a l'Etna i la pintoresca costa siciliana. Li Xincao dirigirà aquesta producció, amb vestuari de Sonia Cammarata.

'La Boheme' es podrà veure en directe el proper dimecres, 5 de juliol a les 20:30 h al Cinema El Casal de Sitges (carrer Pau Casals, 17 de Sitges) i a Cinema Ribes (Plaça Marcer, 7 de Sant Pere de Ribes)

Les entrades ja es poden comprar anticipadament a la taquilla dos cinemes, i a la Botiga de la Bel situat al carrer Sant Josep, 36 de Sitges.