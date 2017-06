L’Arsenal dissenya els plats de presentació del Restaurant El Gat Blau, per celebrar el 20è aniversari

Enguany el restaurant El Gat Blau celebra 20 anys des que va obrir portes a Vilafranca. Dins dels actes per celebrar aquest 20è aniversari, el restaurant ha apostat per accions artístiques, amb protagonistes del territori. Una d’elles és la petició a l’Escola municipal d’art Arsenal que els seus alumnes, dins del projecte de final de curs, elaboressin el disseny dels plats de presentació del restaurant. La proposta va ser molt ben acollida per la direcció de l’escola Arsenal i per l’alumnat. El projecte el va portar la professora Rosa Boqué des del mòdul de Projectes de Joieria i la proposta triada ha estat conceptualitzada per Vicenç Vidal i Lluís Lorente, i realitzada per Adrián Grande, tots tres alumnes de segon curs de Joieria Artística.

Els resultat són uns plats que han captat l’essència del Restaurant El Gat Blau en la seva totalitat. Es tracta d’una positiva col·laboració entre una empresa privada com és el Restaurant El Gat Blau i un centre d’ensenyaments artístics com l’Escola Arsenal.

L’altra acció del 20è aniversari de El Gat Blau ha estat l’encàrrec d’un quadre a l’artista i pintor, Francesc Guilera, pintor molt reconegut del territori, que s’ha encarregat de fer el quadre principal del menjador de El Gat Blau.

El restaurant El Gat Blau va obrir les seves portes l’any 1997, i des de aleshores sempre ha apostat per la gastronomia del territori, i sempre ha participat en totes les activitats gastronòmiques a Vilafranca i també en les que s’ha hagut d’anar a representar Vilafranca fora de la vila.

Segons ha explicat Olga Guasch, propietària d’El Gat Blau, “el resultat ha estat un conjunt de plats que ha captat l’essència del restaurant en la seva totalitat, i també la bona i positiva col·laboració entre una empresa privada com és el Restaurant El Gat Blau i una escola publica l’Escola Arsenal de la nostra vila”.