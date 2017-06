El Vida més ambiciós obre portes a la Masia d'en Cabanyes

El Vida 2017 ha arrencat aquest dijous a la Masia d'en Cabanyes de Vilanova i la Geltrú l'edició més ambiciosa. El festival, hereu de l'íntim Faraday, fa aquest any un pas de gegant cap a la internacionalització. Si l'any passat Wilco i The Divine Comedy van ser els caps de cartell, el certamen presenta aquesta edició una oferta musical amb Fleet Foxes, The Flaming Lips o Devendra Banhart com a plats forts. Aquest vespre, però, qui ha obert el foc ha estat Proyecto Prisma, seguit de Les Sueques i Joan Miquel Oliver, que ha presentat el seu nou disc 'Atlantis'. Phoenix s'espera que sigui, però, l'estrella de la jornada. Les àrees amb foodtrucks i sofàs de pilons de palla són, un any més, el reclam que converteix el Vida en un dels certàmens més relaxats del panorama musical de l'estiu.

Entre el cartell del Vida Festival hi ha Jagwar Ma, The Magician, Mishima, La Iaia, John Talabot, Senior i El Cor Lomax i Pau Vallvé, que completen un cartell en què també destaquen Warpaint, Dr. Dog, Erol Alkan, Rosalía & Raül Refree, Real State, Enric Montefusco, Anímic, Bigott, Chico y Chica, Elena Setién, Les Bistecs i Lídia Damunt.

En aquesta edició, el festival amplia l'espai habilitat a noves zones dins del bosc amb el Vida Club. L'espai és similar al Wild Side però s'obre a tot el públic, a més d'incloure una programació de DJ.