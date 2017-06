La masia d’en Cabanyes guanya un dia més de Vida

El Festival Internacional de Vilanova i la Geltrú, Vida 2017, va encetar ahir la seva quarta edició. De fet, la gran aposta d’enguany d’aquest certamen musical és que dedicar tres dies forts. Ahir dijous s’estrenava el nou format amb un cap de cartell propi, que en aquest cas van ser els francesos Phoenix. Altres anys el festival obria dijous també, però amb una proposta molt més reduïda i deslocalitzada del centre neuràlgic de la masia d’en Cabanyes. Però en veure que cada any es triplicaven les entrades de dijous els organitzadors van decidir fer aquesta aposta.

En definitiva es tracta d’una mostra més de la consolidació del Vida entre els festivals, ja no només del país, sinó a l’àmbit estatal, on s’ha obert un espai de referència. Per sobre de tot, el Vida fa valer l’entorn de la Masia d’en Cabanyes com el gran baluard del festival. Un espai bucòlic procliu a la relaxació dels assistents i en què els sis espais musicals diferents s’integren a l’esplanada i als racons del bosc de la masia.

Aquesta aposta per dijous ha suposat que el pressupost artístic del festival s’hagi pràcticament doblat respecte a l’any passat arribant als 605.000 euros. “Ho considerem una bona inversió, perquè creiem que enguany pel festival passaran 32.000 persones”, deia ahir Dani Poveda, director del festival, només obrir les portes de la masia. Per tant, s’espera que cada jornada del festival acollirà 10.000 persones, més les 2.000 persones que poden passar per la Daurada Beach Club, on el festival ofereix una programació totalment gratuïta.

Sobre la jornada d’ahir, com no podia ser d’una altra manera, el més destacat va ser l’actuació de Phoenix, que venien a Vilanova i la Geltrú a presentar per primer cop a l’Estat el seu darrer disc “Ti Amo”. Aquest quartet francès arriba al Vida amb una dilatada carrera musical des de finals dels noranta a París. Sempre han representat a la cultura underground, però enguany han sorprès amb aquest disc d’electrònica pop fent tot un homenatge a l’italodisco. Un so molt ballable que va fer les delícies dels primers visitants del Vida 2017.

Una aposta personal del director del festival Dani Poveda ha sigut portar al festival el grup australià Parcels. “Només tenen algun disc senzill i algun vídeo. Els vaig veure en directe a Berlín, em van semblar al·lucinants i vaig decidir que havien de venir al festival”, així ho explica Dani Poveda. Aquest grup format per joves de 19 anys fa quatre mesos van treure el primer EP i fa un mes van treure un single amb Duft Punk. “Això demostra que no ens vam equivocar fa molts mesos en contractar-los”, concreta Poveda.

De la sessió d’ahir també cal destacar l’actuació de Joan Miquel Oliver que va presentar el seu novè disc en solitari, “Atlantis”. I després abans de l’actuació de l’excantant dels Antònia Font també cal ressaltar l’actuació de Les Sueques, un grup amb presència vilanovina, com és el cas del bateria Pau Albà.