La música clàssica torna al Racó de la Calma

El Sitgestiu Cultural 2017 –el programa cultural de Museus de Sitges per als mesos d’estiu– presenta enguany diverses novetats, entre les quals destaquen les visites nocturnes als museus i la creació d’un cicle de música clàssica al Racó de la Calma. Coorganitzat per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament i Museus de Sitges, el cicleClàssica al Racó de la Calma presenta sis concerts entre el 13 de juliol i el 31 d’agost, amb intèrprets de diverses procedències i estils.

El programa està coordinat pel Ramon Artigas Coll i inclou les formacions guanyadores del renovat Concurs Mirabent i Magrans, tant en el premi de cambra com en el de cant. El Concurs es va celebrar fa dues setmanes al Prado i va premiar Delis Duo en la modalitat de cambra i la soprano Paula Sánchez-Valverde i la pianista Viviana Salisi en la de cant. Tots dos protagonitzaran els primers concerts del cicle.

A més dels intèrprets premiats al Concurs, el cicle Clàssica al Racó de la Calma també ofereix el suggestiu concert de la soprano Serena Sáenz i la pianista Anna Crexells, presentats per Xavier Chavarría, que escenificarà una audició íntima amb la participació del públic.

PROGRAMA

Dijous 13 de juliol, 21h

Paula Sánchez-Valverde, soprano

Viviana Salisi, piano

Paula Sánchez-Valverde, soprano, guanyadora del 1r premi de cant del Concurs Mirabent i Magrans, acompanyada al piano per la contrastada pianista Viviana Salisi, ens han preparat un repertori variat on podrem escoltar una primera part de cançons i una segona d’àries d’òpera. Escoltarem peces de compositors com ara Donizetti, Händel, Rossini o Gounod.

Dijous 20 de juliol, 21h

Delis Duo

Irma Bau, violoncel

Irina Veselova, piano

La formació guanyadora del 1r premi de cambra del Concurs Mirabent i Magrans, format per la violoncel·lista catalana Irma Bau i la pianista russa Irina Veselova. El programa de concert proposat són dues peces essencials i a l’hora contraposades d’estils, del repertori de cambra. Una sonata de César Franck i una altra de Sergei Rakhmàninov.

Dilluns 24 de juliol, 21h

Sfera Duo

Christian Torres, violí

Paulina Dumanaite, piano

Guanyadors del 3r premi de cambra del Concurs Mirabent i Magrans, aquest duo format pel virtuós violinista Christian Torres i la magnífica pianista lituana Paulina Dumanaite presenten un concert basat en dos grans genis de la música clàssica. El programa proposa una sonata clàssica de Beethoven i una del Brahms més romàntic.

Dijous 10 d’agost, 21h

Kebyart Ensemble

Pere Méndez, Víctor Serra, Robert Seara, Daniel Miguel, saxofons

Aquest quartet de saxofons, guanyadors del 2n premi de cambra del concurs Mirabent i Magrans ha seleccionat per aquest concert un repertori de compositors contemporanis on demostren tota la capacitat musical d’aquesta formació cambrística. Podrem escoltar composicions d’autors com ara Ligeti, Bozza, Geiss, entre d’altres.

Dijous 17 d’agost, 21h

Hélene Walter, soprano

Anna Crexells, piano

Oleguer Aymamí, violoncel

La soprano francesa Hélène Walter, guanyadora del 2n premi de cant del Concurs Mirabent i Magrans, ens proposa un interessant repertori majoritàriament de compositors francesos. La seva delicada veu, serà acompanyada per l’excel·lent pianista Anna Crexells i el brillant violoncel·lista Oleguer Aymamí.

Dijous 31 d’agost, 21h

Serena Sáenz, soprano

Anna Crexells, piano

Xavier Chavarria, presentador

Aquest concert tindrà un format especial i molt original, serà una audició íntima; és a dir, un concert comentat, amb diàleg entre els músics, i amb la participació del públic, que podrà fer preguntes i comentaris. Els músics participants seran la soprano Serena Sáenz i la pianista Anna Crexells. La presentació anirà a càrrec del musicòleg i locutor de Catalunya Música Xavier Chavarría.