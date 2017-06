Els Bordegassos celebren un assaig especial de folres aquest divendres

Ja tenen el quatre de vuit consolidat, però els Bordegassos de Vilanova aspiren a molt més. Després d'haver completat el carro gros en tres ocasions consecutives, la colla castellera de la capital del Garraf ha convocat per aquest divendres 30 de juny un assaig especial de folres, que se celebrarà a partir de les deu de la nit al local de la colla, a la plaça de les Casernes 2.

Aprofitant que aquest cap de setmana no tenen actuació, els de la camosa groc terrós han aprofitat per dedicar tot l'assaig d'aquest divendres a preparar els nous reptes de la colla per a les setmanes vinents. El bon domini de la torre de set, sumat a la consolidació del quatre de vuit, fa que els Bordegassos vulguin fer un pas més en el treball dels folres. Els folres s'han començat a treballar des de principi de temporada, però ara la colla vol intensificar la feina.

La colla també ha fet passos endavant molt importants amb el tres de vuit. Ja han completat el tres de set net a assaig i les sensacions cada cop són més positives. Paral·lelament, la colla també ha fet proves de futur que dibuixen horitzons més amplis. Al pati d'assaig ja s'han vist tant el cinc de set net fins a dosos com el set de set net fins a dosos. Aquesta darrera prova fins ara era inèdita per als groc terrosos.