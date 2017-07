‘Utopia Dreamers’, un disc amb denominació d’origen

El disc ‘Utopia Dreamers’, conté quinze peces, entre estàndards del jazz i del bolero, d’autors com Duke Ellington, Charlie Parker o César Portillo; la reconeguda ‘Insensatez’ de Vinicius de Moraes; una versió de Bob Marley, i una peça tradicional catalana, el ‘Rossinyol que vas a França’, amb arranjaments de Frederic Mompou. La selecció, acurada i al mateix temps representativa de la diversitat de cada un dels directes, ha estat realitzada per Òscar Ferret (piano) i Xavi Plaza (saxo), de l’ampli repertori, que diumenge, rere diumenge, des de fa cinc anys, ofereixen al Hostel Utopia Beach House de Sitges.

Si un aniversari ja és tot un esdeveniment, encara ho és més, si celebra cinc anys programant jazz en viu de forma continuada, sempre sota les melodies interpretades pel duet Ferret i Plaza, a qui sovint han acompanyat diferents músics, tant locals, com nacionals i internacionals. Siguin estudiants de l’Institut of Arts de Barcelona (IAB, Sitges) o artistes que participen del Festival de Jazz Antic de Sitges, i que sempre acaben la festa amb una jam a l’Utopia, o el gran pianista Michael Kanan, ara resident a Nova York, on realitza concerts amb el guitarrista Greg Ruggiero i el baixista Neal Miner, i que és també un fidel convidat, cada estiu, a realitzar un concert als jardins de l’Utopia.

El cert, és que des de que l’Utopia va obrir les portes, el jazz ha sonat cada setmana. I ara, el disc ‘Utopia Dreamers’, que es pot aconseguir al mateix hostel, és un recull de records sonors, que resumeix perfectament el que són els somnis. Per Natàlia, Miquelo i Guillem Matas, responsables de l’establiment, “es tractava de tirar endavant un projecte, un somni, una Utopia... per als moments feliços i per la música.” I el seu particular homenatge als músics, a l’equip de treballadors i treballadores i al públic, tant local, com residents i turistes, és el disc que ha vist la llum, “gràcies a una gran suma de col·laboracions”, afegeix Miquelo Matas.

Una gravació, que és tot un disc amb denominació d’origen propi. L’origen de la improvisació, del compromís, de la qualitat i de la constància. Un disc. que ha comptat amb les participacions d’Esteve Molero (trombó i congues); Xavi Carbó (contrabaix); Adrià Claramunt (bateria); Jordi Mestres (contrabaix i guitarra); Marc Llorià (bateria, congues i washboard); Mauro Fernández (guitarra); Olivia Arkinson (veu) i Ramon Mirabet (veu). Només un exemple dels centenars de músics que durant cinc anys han actuat a l’Utopia. A més el disc ha estat possible per la col·laboració del tècnic de so Toni Castanyo, “Nyanyo” i el disseny gràfic ha estat a càrrec de Kirian Bolinaga.

Tots ells van participar el passat dijous 29 de juny, de la festa d’aniversari i presentació del disc, en un concert que va comptar també amb les actuacions d’altres músics. Es tracta de Roger Martínez (saxo); Leo Tejedor (guitarra); Josep Tutusaus (trombó); Ronald Voskens (bateria) i la cantant Sina Klinski.

Una bona dosi de jazz, que és sempre un una invitació a gaudir de la música i de la bona companyia, en una cita setmanal, tots els diumenges, ara a l’estiu a les set de la tarda i a partir de la tardor amb el tradicional Vermut&Jazz a la una del migdia.