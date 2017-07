Els Castellers de Vilafranca descarreguen la Td9fm a Barberà

Els Castellers de Vilafranca han actuat aquest diumenge a la tarda a Barberà del Vallès, acompanyats dels Xics de Granollers i els Castellers de Sabadell. Els Verds han aconseguit descarregar la segona Td9fm de la temporada, convertint així Barberà en plaça de Gamma Extra, ja que mai abans s'hi havia vist un castell de a màxima categoria. Els vilafranquins van descarregar una solvent torre de nou, en la qual ja s'hi han consolidat uns dosos nous, més lleugers i que s'estrenen enguany en aquesta posició.



Els Castellers de Vilafranca van completar la seva diada amb el 4d9f (primera ronda), el 3d9f (tercera ronda) i el pilar de sis, on s'estrenaven acotxadora i enxaneta. El cap de colla dels Verds, Toni Bach, valorava molt satisfactòriament l'actuació a Baberà, ja que "ha permès aconseguir una premissa que crèiem important: fer un gran castell abans de plantejar-nos l'ambiciós repte de la setmana que ve". Precisament, aquest objectiu, com ja van anunciar fa uns dies, és portar al Pla de la Seu el proper dissabte el 4d9 sense folre i fer un homenatge a la història, descarregant-lo davant la catedral de Tarragona, un fet que no passa des de fa 136 anys (quan els Xiquets de Valls van completar-hi el primer).



Els Castellers de Vilafranca actuaran dissabte al Pla de la Seu (Tarragona) amb un objectiu que encara s'ha de confirmar amb els tres assajos que queden: el 4d9 sense folre. A més a més, el cap de colla ja ha anunciat la voluntat d'acompanyar el 'castell total' amb dos altres grans castells: el 3d9fa i la Td9fm. Per aquest motiu, els Castellers de Vilafranca demanen que aquesta setmana -i sobretot en l'assaig de divendres que faran a la Plaça de la VIla, l'assistència de tota la colla sigui multitudinària per aconseguir els reptes que es proposen.