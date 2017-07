La setena edició de l'Aclústics torna aquest dimecres al Xiringuito l'Ú de Vilanova

Aquest dimecres 5 de juliol comença la setena edició de l'Aclústics, la proposta musical dels estius, organitzada per l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, el Consell Comarcal del Garraf i el Xiringuito l'Ú.

Es tracta d'un cicle de concerts, en petit format, que té com a escenari el Xiringuito l'Ú de la platja de Ribes Roges, amb actuacions els dimarts i dimecres de juliol i agost, de 8.30 a 11 de la nit, amb excepció dels dies que coincideixen amb actes i programació de la Festa Major.

L'Aclústics té com a objectiu oferir als grups de joves músics un escenari privilegiat com és la platja, on poder posar de relleu la seva creativitat musical, i alhora incentivar el consum de música en directe entre el jovent.

Durant la presentació de l'Aclústics, la regidora de Joventut de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Blanca Albà, ha remarcat la importància d'aquest tipus d'activitats, perquè segons ha dit "cal posar en valor la possibilitat d'oferir un espai com aquest als grups de músics joves de la comarca, per tal que puguin mostrar el seu treball al públic".

Un aspecte en el qual ha coincidit la consellera de Joventut del Consell Comarcal del Garraf, Teresa Llorens, tot afirmant que "l'Acústics posa en valor la gran riquesa cultural musical que hi ha a la comarca del Garraf".

A la convocatòria d'enguany s'hi han inscrit 17 grups, dels quals hi ha 8 formacions de Vilanova i la Geltrú, 1 de Cubelles, 5 grups de Barcelona i la resta d'altres indrets com Calaf, Rubí i Vilafranca del Penedès. L'organització de l'Aclústics ha fet la selecció prioritzant les formacions joves locals i comarcals, l'adequació de la proposta musical al format acústic i la disponibilitat de dates. Així, durant 12 dies s'oferiran 17 actuacions de grups formats principalment per joves de 18 a 27 anys.

Els estils dels grups van des del pop i el rock, passant pel jazz, la fusió, cançó d'autor, i un grup femení a cappella. També s'han inclòs les actuacions de final de curs de l'escola de música MusicÀrea que obrirà el cicle d'aquest any.

La presentació de l'Aclústics ha comptat amb l 'actuació del grup de cubelles Flevrs, que té prevista la seva participació el dimecres 12 de juliol.