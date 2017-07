Primeres novetats de la Festa Major de Sitges, aquest dissabte

La Comissió de la Festa Major de Sant Bartomeu i Santa Tecla i la regidoria de Cultura, Tradicions i Festes presentaran el proper dissabte, a dos quarts de set de la tarda al Centre Cultural Miramar, les primeres novetats al voltant de la Festa Major. Durant l’acte es desvetllarà el nom del pregoner o pregonera que convidarà a tothom a gaudir de la festa i els pendonistes de Sant Bartomeu i Santa Tecla que acolliran els patrons.

També es presentarà el cartell guanyador de Sant Bartomeu i Santa Tecla 2017 com a resultat del procés de votació d’entre la dotzena de treballs que han participat en el concurs per al cartell oficial. Prop de 700 persones han participat en la votació per triar el cartell que ha aconseguit finalment el 25% dels vots. La segona proposta de cartell ha obtingut el 24 % dels vots i la tercera el 15%.

El guanyador del cartell rebrà un premi econòmic de 500 euros. El veredicte de la votació popular es farà públic el dissabte, 8 de juliol, al Centre Cultural Miramar.