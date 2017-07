Vibrant Festa Major a Sant Pere de Ribes

Les veritables protagonistes de la Festa Major de Sant Pere, a Ribes, han estat les emocions. Sis colles han celebrat diferents actes per a commemorar els respectius aniversaris, i la tradicional programació de la Festa Major, ha crescut fins a omplir una setmana intensa d’actes, del 25 de juny al 2 de juliol.

El diumenge 25, El Ball de Gitanes de Ribes, per commemorar el desè aniversari de la seva creació, va organitzar una gran Trobada de Balls de Gitanes, amb les colles locals, Ball de Gitanes del Penedès, grans i petites, i els Balls de Gitanes de Sitges, de l’Agrupació de Balls Populars de Sitges, de Vilanova i la Geltrú, de Cubelles i de Vilafranca del Penedès. A més, abans de la sortida d’ofici del dijous 29 de juny, va protagonitzar l’ofrena floral al Sant.

El mateix dia 25, a la tarda, els carrers i places s’ompliren amb centenars de bastoners. Era la celebració dels 50 anys de la Colla Gran de Bastoners de Ribes, que ha protagonitzat la separata de Sant Pere, a càrrec d’Anton Ferret. Mig segle de balls per diferents pobles de tota Catalunya, mig segle de cercaviles i d’anècdotes resumides en una rellevant tasca de recuperació de músiques i tradicions, i divulgació del ball de bastons.

Dimarts 27 de juny, amb la inauguració de Les Barraques de Ribes, va tenir lloc una emotiva Cercavila d’Aniversaris, on les esmentades colles, més el Drac de Ribes, el Ball de Diables Colla Jove, els Gegants Vells de Ribes i els Cabeçuts, van fer un petit recorregut per Ribes, fins arribar a la plaça Marcer, per encetar una Festa Major que prometia molts altres moments per a recordar. Tot seguit, el Ball de Diables Colla Jove, que celebra enguany 25 anys de la seva consolidació com a colla, va fer lectura dels seus versos satírics, incloent-hi una acústica adaptació del ‘Despacito’ dedicada al govern municipal.

La vigília es va viure també amb intensitat, inclosos els minuts de tempesta que va interrompre la cercavila de la tarda, però no la va cancel·lar, doncs encara van sonar més alt els timbalers de totes les colles de foc, que es van aplegar a la plaça de l’Església per sorpresa del públic i participants, mentre arrancaven a ballar la resta de colles.

El Drac de de Tres Caps de Ribes, celebra 45 anys. Un aniversari que ha culminat amb el gran primer Correfoc de Llegenda, al costat del Ball de Diables de Ribes i el Ball de Diables Colla Jove. De fet, es tracta d’un correfoc que es vol repetir cada cinc anys, coincidint amb els aniversaris de les tres colles de foc. Des de l’arribada, emulant la Llegenda del Drac de Tres Caps, per darrera del Castell de Ribes, sortint de l’avenc del Montgròs, fins a l’espectacular encesa final, il·luminant la façana i els campanars de l’Església, va ser tot un espectacle per a recordar, llegendari de principi a fi, on també hi van participar altres colles convidades, entre elles, la Dragona de les Roquetes.

El mateix dissabte 1 de juliol, al matí, el ball de Cabeçuts de Ribes, per commemorar el desè aniversari de la seva recuperació, va reunir a la plaça els cabeçuts i capis antics i nous, més una convocatòria de cabeçuts de cartró infantils, en una trobada festiva, en que anunciaven també, la creació d’una colla infantil de Cabeçuts per Sant Pau del 2018. I a la tarda, abans del correfoc, la plaça Marcer es tenyia de vermells, granes i grisos, per acollir una brillant actuació de la Colla Jove de Castellers de Sitges, en la que també hi van participar, els xicots de Vilafranca del Penedès, i les colles de Castellers de Lleida i de les Roquetes.

La setmana, que ha estat intensa, doncs cal sumar-hi la programació de Les Barraques de Ribes, que han inclòs diferents actuacions musicals i Dj’s, ha culminat amb la Trobada de Gegants del diumenge 2 de julio, amb cercavila inclosa, per a celebrar els 65è aniversari dels Gegants Vells, Pere i Paula que han celebrat el seu aniversari acompanyats dels Gegants Andreu i Marina, els Nisos dels Xulius, i Gegants de les Roqutes, de Vilanova i la Geltrú, Hereu i Publilla, dels Americanos i els Moros de Sitges, de Molins de Rei i de Sant Andreu de Palomar, entre d’altres. Més emocions i més il·lusions per acomiadar una Festa Major que ha brillat en totes les seves activitats.