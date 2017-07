Els jamaicans Ky-mani Marley i The Melodians, caps de cartell del Nowa Reggae 2017

El Nowa Reggae arriba a la seva dotzena edició el 14 i 15 de juliol amb un cartell que segueix confirmant la maduresa com a festival i l'aposta per oferir al públic el màxim nombre d'artistes consagrats en el panorama jamaicà.

Un dels punts a destacar del festival segueix sent la seva localització, un ambient immillorable, el Parc de Ribes Roges de Vilanova i la Geltrú, situat just a la platja, on els amants de tots els gèneres presents a Jamaica trobaran un racó idíl·lic per gaudir de la millor música.

El jamaicà Ky-mani Marley -el penúltim dels fills del rei del reggae- encapçala el cartell al costat de les llegendes del "rocksteady" The Melodians. Ky-mani, des que va iniciar la seva carrera musical el 1997 gràcies a la col·laboració amb "The Fugees", ha aconseguit evolucionar els sons que va popularitzar el seu pare afegint influències del hip hop, blues o fins i tot el rock en cadascun dels seus 6 àlbums en solitari. Al 1998 va aconseguir el seu primer disc d'or per "Gotta Be Moving On Up" al costat de P.M. Dawn i a partir d'aquest moment la llista de col·laboracions reeixides no ha parat de créixer: Wycleff Jean, Shaggy, Gentleman, Vybz Kartel, Alborosie o la peculiar combinació en espanyol al costat del reguetoner Farruko, que compta amb més de 500 milions de visites a Youtube.

Clàssics que perduren en el temps

Per la seva banda, The Melodians, són una autèntica llegenda viva en la història de la música jamaicana i actuaran en exclusiva europea al Nowa Reggae. Van ser un dels protagonistes en la transició de l'"ska" cap al "rocksteady", coneguda com l'època daurada jamaicana, que va durar poc més de 2 anys a finals dels 60. Durant aquest període van aconseguir crear cançons que encara perduren en els nostres temps. Alguns exemples són "I Will Get Along With You" gravat a Treasure Isle durant el 1967 o l'èxit mundial "Rivers of Babylon" que va ser versionada posteriorment per Boney M 8 anys més tard. La banda encarregada d'interpretar les instrumentals del trio jamaicà tornarà a ser The Kinky Coo Coo's, uns experts en aquest tipus d'actuacions.

Per completar l'aposta pels sons clàssics i aprofitant per retre tribut a un dels icones jamaicans que va morir a finals de 2016, la mítica banda barcelonina The Cabrians juntament amb una llarga llista de col·laboracions locals, homenatjaran Prince Buster, considerat com "the voice of the people", un dels més grans ambaixadors de l'"ska" i el primer en apostar per les produccions d'artistes locals jamaicans ja a finals dels 50, en detriment al rhythm and soul nord-americà.

La llista d'artistes destacats no acaba aquí, perquè Kabaka Pyramid s'ha guanyat a pols durant els darrers 5 anys ser considerat un dels artistes més talentosos i polifacètics de Kingston. El seu estil és únic: barreja el poder, el missatge conscient, l'energia i la melodia del reggae amb les líriques del hip hop.

La resta de bandes que completen el cartell seran Adala & The Same Song Band, presentarà el seu primer LP "Cel" (La Panchita Records) inspirat en el "roots reggae" dels '70 i '80; Drop Collective, una banda formada per 10 músics de diferents punts d'Espanya que interpretaran clàssics del jazz amb el seu propi filtre d'"ska" i reggae; i també estaran des de Valencia Auxili.

El sound system també té el seu espai al Nowa Reggae

Els amants del sound system també gaudiran al Nowa Reggae. D'una banda gràcies a Iration Steppas, referent europeu de l'escena dub europea, un gènere que dominen a la perfecció i del que són precursors; però també amb la trobada de 3 sound systems diferents durant la nit de divendres, el de Jah Life International, Green Light i Dubstral. Antxón Sagardui juntament amb Novato i Raggattack completen la llista d'actuacions a l'escenari Monkey Dub Corner.

L'escena dancehall actual estarà representada per les actuacions de Sentinel Sound i Big Mama, ambdós provinents d'Alemanya. Sentinel visitarà per tercera vegada la localitat vilanovia, però per Big Mama, col·lectiu femení amb un gran reconeixement internacional, serà la primera ocasió de fer gaudir al públic de Nowa Reggae.

L'abonament del festival té un preu anticipat de 40€, i també hi ha l'opció de comprar l'entrada amb càmping que també inclou el servei de transport fins al festival per només 9€ cada nit. Les entrades es poden adquirir a la pròpia web. Més de 3000 persones van gaudir el passat any de la millor música i el millor ambient en un escenari immillorable amb vistes al mar.