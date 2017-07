L’estudi Dissenyemacasa guanya un premi Laus pel disseny de la campanya Tastets al mercat

El passat divendres dia 30 de juny la imatge gràfica de Tastets al Mercat va rebre un premi Laus de bronze 2017 que atorga l'ADG-FAD, en la categoria gràfica aplicada a espais. L'estudi Dissenyemacasa, de la Ràpita, format per Narcís Cabré i Laia Martí, va ser el creador de la gràfica. El disseny de Tastets al mercat integra l’escenografia de l'acte dins el mercat dels dissabtes.

El projecte premiat està realitzat a base de caixes de cartró, simulant una parada de fruita, essent alhora fons d'escenari per a les actuacions musicals. Dins les caixes s’hi col·loquen productes de la terra (fruita i verdura) que cedeixen els mateixos productors del mercat.

Tastets al Mercat es va iniciar el mes de desembre del 2016 i s’ha dut a terme cada primer dissabte de mes, excepte els mesos d’estiu.

L’objectiu dels Tastets és posar en valor el mercat dels dissabtes, amb tots els seus atractius, sumant-li alhora una nova oferta. Als Tastets al mercat hi participen foodtrucks, parades de vi i cava DO Penedès/DO Cava i de cervesa artesana del Penedès. De 12 a 14h hi ha una actuació musical a càrrec de grups de música locals. Tastets al Mercat potencia el producte del Penedès, facilitant així que productors de fruita i verdura, cellers, cervesers i grups de música tinguin també un espai per poder difondre i donar a conèixer el seu producte.