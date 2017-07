Sitges Pitchbox 2017 es consolida i s'internacionalitza

SITGES PITCHBOX 2016 from Filmarket Hub on Vimeo.

Arrenca una nova edició de Sitges Pitchbox, l'esdeveniment de pitching organitzat per la plataforma online Filmarket Hub en col·laboració amb el Sitges - Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Des del 5 de juliol fins al 30 d'agost aquells guionistes, directors i productors que tinguin un projecte de gènere en fase de desenvolupament poden inscriure's.

La tercera edició de Sitges Pitchbox, l'esdeveniment internacional de pitching organitzat per la plataforma online Filmarket Hub en col·laboració amb el Festival de Sitges, comença avui. Guionistes, directors o productors que tinguin un llargmetratge de terror, ciència ficció o fantàstic en fase de desenvolupament poden inscriure's fins al 30 d'agost.

Entre tots els projectes candidats, set seran seleccionats per realitzar un pitch davant productors i empreses del sector cinematogràfic el proper 6 d'octubre en el marc del Festival, que celebra el seu 50è aniversari. Posteriorment gaudiran d'una sessió de networking amb tots els assistents al jardí de l'Hotel Meliá.

Aquesta nova edició tornarà a comptar amb una atractiva borsa de premis per als projectes participants. Gràcies a la Diputació de Barcelona es lliurarà un premi econòmic de 6.000€ al millor projecte, i dos premis més que cobriran la borsa de viatge per assistir i presentar el projecte al BIFAN - Bucheon International Fantastic Film Festival (Corea del Sud) i el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (Mèxic). Un dels set projectes també serà seleccionat per participar en The Crouching Tigers Project Lab, una trobada de coproducció i cofinançament dins de les activitats de l'International Film Festival & Awards · Macao.

D'altra banda, igual que l'any passat, els dos millors projectes catalans de la convocatòria seran seleccionats per participar en un segon esdeveniment de pitching a Blood Window, la secció de cinema fantàstic del mercat Ventana Sur, el més important de Llatinoamèrica. Els responsables dels projectes formaran part de la delegació catalana, organitzada per Catalan Films & TV, que viatjarà a Buenos Aires entre el 27 de novembre i l'1 de desembre.

Per ser candidat a Sitges Pitchbox 2017 cal tenir el projecte inscrit al mercat online de Filmarket Hub i sol·licitar la participació a través de la pàgina web de la convocatòria. D'aquesta forma, a més d'optar a ser un dels set seleccionats, el projecte podrà connectar de forma online amb tota la xarxa de productors i empreses de la plataforma.