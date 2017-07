Els Bordegassos volen mantenir el ritme aquest dissabte a Esperreguera

Els Bordegassos de Vilanova actuen aquest dissabte a la Festa Major d’Esparreguera. Una diada que se celebrarà a partir de les set de la tarda a la plaça de l’Ajuntament i on també participaran els Moixiganguers d’Igualada i els Castellers d’Esparreguera. Els vilanovins tenen clar que aspiren a mantenir la dinàmica de les darreres actuacions. Descarregar el quart quatre de vuit consecutiu de la temporada es perfila com un dels objectius del dia. Un castell que també podrien voler acompanyar de la torre de set.

La diada arriba després d’un cap de setmana sense actuació per als de la camisa groc terrós. Per això, divendres passat la colla va convocar un assaig especial de folres, per avançar feina de cara al futur. L’assaig va permetre intensificar el treball del folre i la soca de la torre de vuit, amb proves que van permetre fer pujar més components al folre. Els Bordegassos van posar els quints a l’estructura amb molta comoditat. El nucli del folre i la soca van mostrar una solidesa que deixa clar que la torre de vuit podria ser un dels objectius dels vilanovins de cara a la Festa Major de Vilanova.

Amb tres quatres de vuit consecutius descarregats, els Bordegassos ja han començat a introduir rotacions al tronc del castell i dissabte podrien continuar amb aquesta tònica. També podrien fer-ho a la torre de set. Una estructura que els vilanovins acostumen a descarregar sencera als assajos, ara agafada només per les mans del folre de la de vuit. La colla també avança amb el tres de vuit. Ja ha completat el tres de set net a assaig, però els responsables tècnics no es posen pressa. Volen tenir la plena certesa que el castell va a plaça amb les màximes garanties possibles.

Divendres passat, Marcel·lí Ferrer va agrair el suport dels aficionats que es van sumar a l’assaig i va recordar que “en aquestes quatre setmanes que ens separen de Festa Major tots els assajos són importantíssims per seguir avançant”. Aquest divendres, a les deu, un altre assaig general important. El suport dels aficionats serà clau per saber quins reptes plantejaran els Bordegassos el 29 de juliol.