L’actriu Cristina Dilla Fernández dirigirà la subhasta del Firart de Vilafranca

L’actriu Cristina Dilla dirigirà enguany la subhasta de la 30ª edició del Firart, que tanca el mercat d’art que organitza cada any Petit Format SL amb motiu de la festa major de Vilafranca. En la jornada els organitzadors posen a subhasta una obra de cada un dels autors que exposen i venen obres de petit format al mercat que hi ha instal·lat durant els dies de la festa major a la capella de Sant Joan. La subhasta es farà el dia 1 de setembre a partir de dos quarts de set de la tarda al pati de l’escola Estalella Graells.

Llicenciada en filologia francesa i diplomada en interpretació per l’Institut del Teatre, Cristina Dilla és sobretot coneguda per la seva participació en la sèrie de TV3 ‘Nissaga de Poder’ i ‘Nissaga:l’herència’. També ha format part d’altres sèries catalanes com ara ‘Temps de Silenci’, ‘Ventdelplà’, ‘La Riera’ i ‘Estació d’enllaç’.

Dilla ha sortit també a sèries emeses a Telecinco, Antena 3 i Televisió Espanyola com ‘Prêt a Porter’, ‘El Comisario’, ‘hospital Central, ‘Aida’ i ‘Sin identidad’.

Pel que fa al cinema, Cristina Dilla ha format part de l’equip d’actors en les películes i curmetrartges ‘Els aucells a la piscina’, ‘L’escapada’, ‘El embrujo de Shangai’ (de Fernando Trueba), ‘Glòria’, ‘I love U’, ‘Animales Domésticos’, ‘A tres metros sobre el cielo’ i ‘El jardí de la Marta’.

Finalment ha participat en diferents obres de teatre com ara ‘Tócala otra vez, Sam’, ‘De sobte, el darrer estiu’, ‘Por el amor de Dios’, ‘La cabeza del dragón’, ‘Rubianes solamente’ o ‘La sonrisa etíope’.