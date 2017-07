El Cinema a la Fresca arriba a Sant Pere de Ribes

Cinema Ribes inaugura un nou espai de projeccions aquest dissabte, 15 de juliol al pati del Centre Parroquial de Ribes per oferir Cinema a la fresca. Amb un aforament de 200 persones, els espectadors podran gaudir d'úna sèrie de pel·lícules projectades a la pantalla gran a l'aire lliure, que comptarà també amb un servei bar amb crispetes i begudes.

'Moonlight', la gran triomfadora de la darrera edició dels Òscars i dels Globus d'Or serà l'encarregada d'inaugurar el nou espai el proper dissabte 15 de juliol i diumenge, 16 de juliol a les 22:30 h.

Les projeccions es realitzaran setmanalment de dijous a diumenge a les 22:30 h. Les portes s'obriran 45 minuts abans i les entrades es podran adquirir a travès del web www.cinemaribes.com o a la taquilla a l'entrada del pati del Centre Parroquial a partir de les 21:45 h.

La programació prevista per a les properes setmanes és la següent:

Moonlight. 2016. EUA. 111'.

Direcció: Barry Jenkins

Intèrprets: Naomie Harris, André Holland, Mahershala Ali, Alex R. Hibbert, Janelle Monáe

Argument: Narra la vida d'un jove que creix als suburbis de Miami, des de la seva infància fins a l'edat adulta. Un retrat de la vida afroamericana contemporània que ressona per la seva profunditat i les seves veritats universals.

Dissabte, 15 de juliol a les 22:30 h

Diumenge, 16 de juliol a les 22:30 h

Lion. 2016. Austràlia. 118'.

Direcció: Garth Davis

Intèrprets: Dev Patel, Nicole Kidman, Rooney Mara, David Wenham, Nawazuddin Siddiqui

Argument: El petit Saroo, de cinc anys, es perd en un tren en què recorre milers de quilòmetres per l'Índia, lluny de casa i de la seva família, i acaba aprenent a viure sol a Calcuta, abans de ser adoptat per una parella australiana. Vint-i-cinc anys després, i disposant tan sols dels seus records, una determinació indestructible i les possibilitats que ofereix Google Earth, decideix iniciar la recerca de la seva família perduda.

Dijous, 20 de juliol a les 22:30 h

Divendres, 21 de juliol a les 22:30 h

Dissabte, 22 de juliol a les 22:30 h

Diumenge, 23 de juliol a les 22:30 h



The Beatles: eight days a week. 2016. Regne Unit-Estats Units. 150'.

Direcció: Ron Howard

Argument: Un repàs exhaustiu dels excepcionals anys de gira dels Beatles, des de la perspectiva del grup i també dels fans. Una oportunitat per presenciar l'impacte d'aquests anys sobre cada membre de la banda, les seves relacions, la seva evolució musical, el seu estil de vida i la seva fama. I sobretot, la incomparable connexió entre la banda i el públic, que va fer que la seva música esdevingués sublim i eterna.

Dijous, 27 de juliol a les 22:30 h

Divendres, 28 de juliol a les 22:30 h

Dissabte, 29 de juliol a les 22:30 h

Diumenge, 30 de juliol a les 22:30 h

La La Land. 2016. EUA. 129'.

Direcció: Damien Chazelle

Intèrprets: Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend, J.K. Simmons, Rosemarie DeWitt, Finn Wittrock, Callie Hernandez, Sonoya Mizuno, Jessica Rothe, Tom Everettt Scott

Argument: La pel·lícula comença com tot a Los Angeles: a l'autopista. Aquí és on el Sebastian coneix la Mia, gràcies a un desdenyós clàxon enmig d'un embús, que reflecteix a la perfecció l'estancament de les seves vides. Els dos estan centrats en les esperances habituals que ofereix la ciutat. El Sebastian intenta convèncer la gent en ple segle XXI que els agradi el jazz tradicional i la Mia només vol aconseguir un paper.

Dijous, 3 d'agost a les 22:30 h

Divendres, 4 d'agost a les 22:30 h

Dissabte, 5 d'agost a les 22:30 h

Diumenge, 6 d'agost a les 22:30 h