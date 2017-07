El Ruc de la Granada es crema en un espectacle pirotècnic de la Festa Major

El Ruc de la Granada va resultar cremat divendres passat durant la celebració de la Festa Major del municipi. Els fets van passar just després de la tradicional Pujada del Ruc al campanar, quan la peça folklòrica ja era a dalt i es va iniciar un espectacle pirotècnic.

Per causes que encara es desconeixen, els pèrits ho han d’avaluar aquesta mateixa setmana, el Ruc es va incendiar enmig de l’espectacle pirotècnic, quedant tot el tronc calcinat. Això va provocar que el diumenge no participés a la Baixada del Ruc, que dóna inici a la cercavila.

Els danys són irreparables i properament se’n farà una rèplica exacta que rellevarà a la peça històrica, que durant aquesta Festa Major arribava als 28 anys d’edat.